全新Leica高速M鏡頭 多功能廣角攝影更靈巧 副刊版 2023/11/10 分享： 分享： 攝影名牌Leica近年雖常有一些普及化產品，如推出即影即有相機，但其出品的相機和機頭，品質和定位始終是頂流級數。最新推出的Leica Summicron-M 28 f/2 ASPH鏡頭正是如此。M鏡頭 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Tech 最新專欄文章 更多 金融科技夜繽紛 網銀滲透率逾80% 晚8至朝4佔近半使用量 2023/10/24 金融科技夜繽紛 網銀滲透率逾80% 晚8至朝4佔近半使用量 CASETiFY．iPhone15 的新衣 2023/09/22 CASETiFY．iPhone15 的新衣 【iPhone 15攻略】善用金融科技 「先扣後供」 低價入手新手機 2023/09/19 【iPhone 15攻略】善用金融科技 「先扣後供」 低價入手新手機 別怪原子彈 科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能 2023/08/23 別怪原子彈 科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能 炎夏中潛藏投資機遇 新能源增長潛力大 2023/07/18 炎夏中潛藏投資機遇 新能源增長潛力大 攝影 鏡頭 相機 Leica