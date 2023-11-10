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全新Leica高速M鏡頭 多功能廣角攝影更靈巧

副刊版 2023/11/10

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攝影名牌Leica近年雖常有一些普及化產品，如推出即影即有相機，但其出品的相機和機頭，品質和定位始終是頂流級數。最新推出的Leica Summicron-M 28 f/2 ASPH鏡頭正是如此。M鏡頭

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