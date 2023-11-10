十來歲小孩歇斯底里地嚎哭叫喊，一邊敲打自己頭顱，一邊指着背後的頹垣敗瓦哭訴：「我媽就死在這裏！死在這裏！沒有頭顱，沒有頭顱！」除感到痛心外，再想一想，他長大後（若有機會長大）的話，將會成為怎樣的人？

沒有選擇，他只能活在仇恨中，一顆有意或無意、來自以色列的炸彈，擊中巴勒斯坦難民眾聚居的學校，奪去數十條平民的寶貴生命，同時亦種下了無數仇恨，戰爭以復仇為名卻同時孕育更大又更廣的仇恨，在孩童生命中播下仇恨，將來收成的也是仇恨。

中東局勢自以色列立國以來，向來複雜，多國利益混於其中，但利益歸利益，總不能容忍種族殘殺肆意發生，至今已有逾四千名兒童喪命，可曾想到他們父母兄弟所經歷的傷痛，以及因此而產生的仇恨？世上沒有任何原因可以合理化這暴行，雖說要消滅哈馬斯，但過程中所產生的仇恨，只會導致更多更大更廣類似哈馬斯的組織對抗以色列。

在荷里活電影裏，英雄為救女兒可以合理地射殺無數「壞人」，過程中只需把「壞人」惡行標榜再加以「非人化」（Dehumanize），便可以大條道理地「任殺唔嬲」，不用去想這壞人也可能有女兒、有父母、有兄弟。以色列正用上同樣橋段把哈馬斯「非人化」，只可同時也把千萬巴勒斯坦平民「非人化」，成為戰爭的犧牲品。

每位有良知的人，都應為停止仇恨而發聲，更應為無辜孩童而發聲。