AI「人機溝通」失調 機器代人目標遙遠

人工智能（AI）的目的是建造能仿效人類的智慧和能力的軟硬件系統，理想的終極目標是達至「機器代人」，可是現實與理想還是相差有點遠。

向智慧助手發指令 須清晰無誤

今天不少企業都採用人工智能技術，開發「智慧助手」（Smart Assistant）的工具。顧名思義，「智慧助手」的工作是協助「老闆」（使用者）解決他所提出的指示（問題）。與現實場境一樣，助理人要奉命行事，回應老闆的指示（例如回答他的問題）。要「做好這份工」，首要條件是老闆所制定的指示（或問題）必需要清晰無誤。因此，每當助理面對模糊不清的指示（問題）時，他便會很自然地不恥下問，要求老闆提供補充資料去澄清闡明。

類似地「智慧助手」利用人工智能「對話系統」（Dialogue System）技術去追問「老闆」，直到問題足夠清楚，讓它能有效地作答。不過追問過程中，系統較為被動。基本上「智慧助手」每次所提出的問題都是建基於用戶上次的回答，所以若然原始問題有誤的話，追問便會產生漣漪效應，問題一錯再錯。如此這般，在問題無法收斂的情況之下，最終答案便謬妄無稽，誤導「老闆」收場。

倘原始問題有誤 只會一錯再錯

歸根究柢，這漏洞源於「對話系統」技術缺乏改錯能力，「智慧助手」無法在人機互動之際，主動向「老闆」提出意見或建議去即時矯正錯誤，避免問題持續地偏離正軌。

業界視人工智能為輔助工具，用作減輕員工的工作量、提升他們的工作效率，促進公司的生產力。從操作層面，專家認為面對重複性高的工種，「機器代人」是絕對可行的。然而，近期「智慧助手」在日常生活（非工作性質）的應用亦漸見普及，例如不少年輕人都擁有自己的「虛擬伴侶」。他們不時會挑選自己的偶像（例如明星、歌星）作為仿效對象，然後利用人工智能技術針對性地生成個人化的「虛擬伴侶」。然而，這些「虛擬伴侶」卻缺乏感情，性格又固執倔強，往往令它的另一半（人類）難以招架。

「虛擬伴侶」乏感情 反令人鬱悶

在人機溝通持續格格不入的情況之下，伴侶效應難免會弄巧反拙，參與人因此而怏怏不樂，雙方最終不歡而散，甚至是導致參與人終日鬱鬱寡歡。

從以上人工智能應用例子可見，人機溝通是單向的，非常被動。「智慧助手」在操作中機與人不協調，「它」不能主動矯正「他」的錯誤指示；在「虛擬伴侶」之間的溝通，他經常要移船就磡，勉強自己去適應它。這些現象反映出科學家所期待的普及化人工智能、「機器代人」願景還是距離很遠。目前這些人機溝通問題已成為人工智能的熱門研究課題，筆者近年亦有積極地跟進。

另外，人工智能的副作用在上述例子中亦表露無遺。由於「機與人」及「人與機」之間溝通失調，人機兩者若然過分互相依賴的話，便會產生負面後果，影響人類的智慧發展，適得其反。例如學生（人）求學期間只靠ChatGPT（機）做作業，而不求甚解，最終會愈學愈笨，成長後分析及決策能力偏弱。又例如，「智慧助手」（它）遇上濫竽充數的「老闆」（他），向他學習，難免會愈學愈偏頗、愈不理智，而做出極高風險、具破壞性的錯誤決定。

且看ChatGPT應用的研發，它背後的智能是利用「大語言模型」（LLM）技術製造的，因此應用系統（例如「智慧助手」）的性格同樣地是由LLM訓練而成的，結果系統是個「好人」或是個「壞人」取決於LLM所使用的數據。

AI恐致災難性傷害 需化解風險

由此可見，「數據是王者」（Data is King），這現象導致在人工智能世界中「窮者愈窮，富者愈富」的「馬太效應」出現，富有的數據提供者便有能力操控應用系統的本質。例如非法之徒可以創造「虛擬騙子」，在社交網絡中四出詐騙圖利，這類例子最近在「元宇宙」（Metaverse）、Web3市場中層出不窮，有不少網民曾中招；又例如，富有的國家利用「生成式人工智能」（GenAI）技術，可以製造具大殺傷力的智能武器，濫殺無辜。這類人工智能問題令人不寒而慄，全球各地政府都十分之關注。

近日世界「人工智能安全峰會」（AI Safety Summit 2023）於11月1日在英國舉辦，全球28個國家政府（包括中、英、美）及歐盟，聯合簽署《布萊切利宣言》（Bletchley Declaration），指出先進AI模型若然被錯誤使用會造成災難性傷害，因此全球逼切地需要設法化解相關風險。

《宣言》強調：「私營部門提高透明度，開發前沿AI能力、適當的評估指標、安全測試工具，以及發展相關的公共部門能力和科學研究。」再者，與會的中國科技部副部長吳朝暉表示，中國願意與國際社會各方加強在AI安全領域的對話與溝通，為建立全球參與的治理框架作貢獻。

▲ 世界「人工智能安全峰會」於11月1日在英國舉辦，全球28個國家及歐盟聯合簽署《布萊切利宣言》，指全球逼切需要設法化解AI相關風險。（法新社資料圖片）