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以巴危機能否了斷

評論 2023/11/10

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在哈馬斯襲擊以色列後，世界尤其是西方的輿論，本來頗為同情以色列，但很快國際輿論便開始轉向，同情以色列的聲音漸被譴責她的所掩蓋。聯合國10月27日投票，120票支持、14票反對、45票棄權，要求人道主義停火，不能讓在加沙的巴勒斯坦人民遭到轟炸、斷糧斷水、失救失治之災。這次議決雖無約束力，但顯然對投反對票的美國及以色列是一大打擊，也是以巴衝突輿論戰的一個轉捩點。

為何國際輿論有此轉向？原因簡單，本來哈馬斯的恐怖主義行為不會為世界認同，但以色列的狂轟濫炸，醫院也不放過，3,000名巴勒斯坦兒童失去性命，又強迫數以百萬計的加沙居民遷徙，活脫脫地在世人面前演示甚麼叫種族滅絕。哈馬斯的恐怖主義與種族滅絕相比，畢竟是低了一個層次！

美媒屢偏頗報道 公信力漸降

再加上過去數十年，巴勒斯坦被欺凌的史實陸續被翻出來，世人不免要問，為何以色列的極右政權，竟然不懂「己所不欲，勿施於人」的道理，向巴人推行可與二戰時德國殘殺猶太人相比的政策。

世界輿論的轉向，並不等同美國主流傳媒會支持巴人。誠然，美國也有不少頭腦清醒、明辨是非的猶太人意見領袖，如著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs，今年中大、城大皆頒他榮譽博士學位），對以色列政府便大加批判，使人敬佩。但我們也要知道，美國主流傳媒的老闆或高層，幾乎都是猶太人的天下。據布魯金斯（Brookings）今年10月底的民意調查顯示，30.5%的美國人傾向支持以色列，只有11.5%傾向巴勒斯坦，不偏向任何一方的則有54.5%。

如意算盤不響 美難抽身遏華

據蓋洛普的民調顯示，非常或比較相信美國傳媒的美國人口比例連年下降，去年只得34%，完全不信的卻高達38%。由此可見，美國傳媒在美國人眼中公信力已很低，但長期關於以巴的偏頗報道，依然有相當效果。

以色列政府一意孤行，繼續推行可被當作對巴人種族滅絕的政策，受害者除了巴人以外，恐怕便是分居於世界各地的猶太人。他們當中也有人慨歎，現在又遇上反猶太的浪潮，苦不堪言。以色列政府損害了猶太人的利益及道德地位，可見一斑。

對美國而言，這是很不理想的情況。美國國力衰退，財政困乏，烏克蘭的泥沼仍未能脫身。本來想在中東把沙特及以色列關係正常化，便可抽身去對付中國，但此等如意算盤已打不響。看樣子，她已是黃台之瓜，何堪再摘了。難處是以色列政府有美國富甲一方的猶太資本家及傳媒大亨加持，美國政客若想繼續在位，便絕不可忤逆以色列政府的吩咐。美國政府縱然希望以色列停火，顯然也無能為力，有位太上皇在頭頂也！除非現屆以色列政府被其願意維護正義的人民所唾棄，否則美國已是被以色列縛着手腳，有苦自己知矣。

不過，下屆政府特朗普（Donald Trump）可捲土重來的機會，我相信稍大於一半，以他的癲狂性格，則甚麼事也可能發生。

歐盟對以巴的態度又如何？這些國家在俄烏問題上判斷錯誤，現在應已明白烏克蘭只是在苟延殘喘，北約已近乎彈盡，無法再做冤大頭接濟烏克蘭，後者返魂無術的期限已快將來臨。在俄烏戰爭上歐盟就算挺直腰桿，不聽美國指揮，也因承受不起戰敗之恥，不敢貿然脫身。你要她們再介入因以巴而起的中東戰場，她們怎會不推三推四？

中國的運氣的確很好。美國本來要集中力量遏止中國的發展，但美國戰略錯誤，以為可靠制裁弄死俄羅斯，但事與願違，脫身不得，力量分散。現在又突然冒出個要搞種族滅絕的以色列，得罪了整個中東世界，美國又被以色列鎖死，還怎能對付蒸蒸日上的中國。難怪被譽為當代最重要的國際關係學大師芝加哥大學的米爾斯海默（John Mearsheimer），在以巴危機一出現後便為美國大歎倒楣，因他知道美國正在浪費資源，不能集中火力應付中國的崛起矣！中國則正好再利用此時機養精蓄銳，厲兵秣馬。

華養精蓄銳 努力建設有回報

當今世界形勢的核心問題，仍是中國的冒升及美國的試圖遏制，俄烏戰爭及以巴危機都是情理之中、意料之外的事件。它們有大概率消耗掉以美國為首的北約的資源與精神，又把俄羅斯及阿拉伯國家都推向了中國，使中國的能源與資源供應更少後顧之憂，台灣問題的解決可能也更順利。天道酬勤，中國人民努力建設，推動人類命運共同體，終有回報。

作者認為以色列對加沙狂轟濫炸，活脫脫地在世人面前演示何謂種族滅絕。（法新社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

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