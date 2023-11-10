增強力度激活港股 刻不容緩

金融業是香港的命脈，也是中外資金流通的橋樑。可是，港股的日均成交額從兩年前的2,000多億元，大幅下跌至現在少於1,000億，不及美股Tesla半天的成交。莫說外國投資者，連本地投資者也因連年虧損而意興闌珊，轉投外地股票。港股的情況就如一個不斷漏水的魚池，水池範圍愈來愈細，小魚都死掉，怎能養出大魚？

究竟港股會否從此萬劫不復？有沒有良策讓流動性起死回生？香港應集中吸引哪些類型的投資者？相信不少股民也很關注。

香港當務之急，是要盡快激活股市，若投資者熟習了其他市場運作，便更難吸引他們回來。激活股市要有新思維，要走出舒適圈，更要快狠準。雖然地緣政治及高利率這些大環境我們改變不了，但在能夠控制的範圍下，香港還是有改善空間的。筆者認為香港應把股市提升至戰略性地位，下令所有政策部門配合及協助。特首在剛公布的施政報告中也提出了一些方案，如減低印花稅及改革GEM（Growth Enterprise Market，即創業板）市場等。這些方案能否激活港股見仁見智，可筆者作為投資港股多年的基金經理，也希望在此專欄提出以下7項建議。

多方面降買賣成本 吸短綫交易者

1）大幅降低印花稅。雖然施政報告提出把印花稅降低至0.1%，但這水平依然大幅高於競爭對手，若以買賣雙方總印花稅計算，香港的稅額是中國的4倍，美國、日本及澳洲更完全豁免。交易成本與成交額的反向關係不用多說，問題是要降到甚麼水平，才有競爭力。

根據港交所 （00388） 的統計，雖然近年股票交易量有所下跌，但期貨的成交量卻不斷上升，說明港股還是有人參與的，只是戰場轉到了期貨。這個轉變或可引證印花稅的重要性，因為一些投資者為了降低交易成本而轉到沒有印花稅的期貨市場。

2）減少買賣差價。港股的買賣差價目前是根據交易所規則而定，即俗稱的「每一格」。不難理解當每格定價愈闊就愈妨礙交易，例如，中石油 （00857） 的買賣差價為0.01元，每格約值股價的0.2%。恒指成分股的買賣差價平均超過0.1%，是其他主要市場差價的一倍以上。降低差價及印花稅對一年只把投資組合翻一兩次的人來說不算甚麼，但在量化及高頻交易當道的年代，這是股票市場活躍與否的關鍵所在。香港要放下對短綫交易者（甚至炒家）的偏見，須知市場活躍度與炒家參與量是唇齒相依的。

善用科技 續提升交易及結算效率

3）提升港交所效率。港交所宜利用科技提升交易及結算效率，在金融世界24小時運作的年代，交易所更應避免停市。縱觀國外的主要市場，即使在惡劣天氣下也很少會停市。更極端的情況，看看以色列特拉維夫股市，即使被哈馬斯轟炸當天也照常交易！此外，科技也可簡化結算程序，提高效率，例如買賣股票仍要以「手」為單位，而非以每股為單位計算已經非常落伍了。以股為單位可降低很多熱門股票的入場門檻，吸引更多投資者參與，對成交額有一定幫助。

4）提升上市公司管治水平。日本交易所年初出台新政，要求上市公司提出改革方案，提升股東回報。雖然國內也有國企改革，但民營企業在治理方面還有很大的進步空間，例如時常聽聞大股東向公司借錢、關連交易、不務正業、內幕交易等。美股的好處就是它信息透明度高，資訊對稱，監管到位，不會讓小投資者感覺「被割韭菜」（形容交易市場裏賠錢的散戶）。此外，港股新股水份太多，上市後業績「走樣」也影響不少投資者對IPO（首次公開招股）市場的信心。

擴互聯互通 讓內地股民更愛港股

5）提升內地投資者興趣。自從港股互聯互通2014年誕生後，內地投資者對港股的參與度不斷上升，參照港交所最新數據，南向港股通已佔港股日均成交15%，較去年上升4個百分點，他們現在持有的港股已達總值2.3萬億港元。筆者認為，香港宜多到內地宣傳港股，畢竟港股有不少元素是內地A股沒有或少有的，例如互聯網、零售消費、教育、電動車、濠賭及國際化的公司等。在短期內也看不到外資流入的情況下，惟有把焦點放在北水，讓港股滲透到每個內地股民的交易帳戶。

6）拓展交易所產品。香港應把更多不同的產品引進到港交所，例如有中國概念的外國股票及公司，甚至一些新興的資產種類等，及有創新概念的內地企業到香港上市，並要深化互聯互通，讓國內投資者能夠參與其中，增加港股的吸引力。

優化稅務政策 吸企業投資者入場

7）豁免有關買賣股票的利得稅。坊間並不多人討論有關針對企業投資者的措施，但其實很多企業的購買力不容忽視。雖然香港沒有資本增值稅，個人在股市賺錢不用交稅，但假如有企業買賣股票賺了錢卻要交稅，所以它們很少會投入股市，寧願存在銀行或買債券收息。更甚的事，若企業炒賣外國股票賺了錢卻不用交稅，變相鼓勵大家投資海外。筆者建議，香港豁免所有來自港股盈利的利得稅，增加企業對投資港股的誘因，最低限度也要讓港人全資持股的企業受惠，增加企業財資管理的選擇，同時釋放因稅制鎖定的購買力。

國家領導本周在香港舉行的國際金融領袖投資峰會內提到，希望香港充分發揮優勢，鞏固提升本港在金融領域的地位。金融市場最為殘酷，不進則退，香港不能再光靠吃老本，希望有關方面可以着力研究，讓港股逃離流動性陷阱，再創昔日風采！

▲ 港股近年成交大幅下跌，當務之急是要盡快激活股市，若投資者熟習其他市場運作，便更難吸引他們回來。（資料圖片）