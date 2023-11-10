HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 行政人員版 2023/11/10 分享： 分享： 抗跌防爆一向是手機用戶關注的話題，HONOR昨發布的HONOR X9b，採用自研太極緩震架構，並對機身的兩面四邊四角，共10個方位作全面防護，售價2,699港元。 HONOR表示，X9b是全球首款獲「瑞 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 今日 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 2023/11/09 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 2023/11/09 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 2023/11/08 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 2023/11/08 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 智能手機 科技硬件 創新科技及應用 HONOR 商業