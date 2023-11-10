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HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元

行政人員版 2023/11/10

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抗跌防爆一向是手機用戶關注的話題，HONOR昨發布的HONOR X9b，採用自研太極緩震架構，並對機身的兩面四邊四角，共10個方位作全面防護，售價2,699港元。

HONOR表示，X9b是全球首款獲「瑞

...

欄名 : 科技新知

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