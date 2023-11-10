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系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員

行政人員版 2023/11/10

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不少工廠已引入人工智能機械人，惟近日卻出現AI機械人造成的嚴重意外。南韓一名在農產品物流中心工作的職員，在檢查AI機械人時，遭系統誤認是紙箱，被AI機械人夾爪壓死。

《朝鮮日報》報道指，南韓慶尚南道固城

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欄名 : 科技新知

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