系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 行政人員版 2023/11/10 分享： 分享： 不少工廠已引入人工智能機械人，惟近日卻出現AI機械人造成的嚴重意外。南韓一名在農產品物流中心工作的職員，在檢查AI機械人時，遭系統誤認是紙箱，被AI機械人夾爪壓死。 《朝鮮日報》報道指，南韓慶尚南道固城 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 今日 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 2023/11/09 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 2023/11/09 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 2023/11/08 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 2023/11/08 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 創新科技及應用 科技行業 南韓 人工智能 機械人 工業意外 意外事故