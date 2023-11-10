無密碼未來指日可待 行政人員版 2023/11/10 分享： 分享： 15年前發明了又長又複雜「煩死人」密碼規則的Bill Burr最近接受《華爾街日報》訪問時表示，當年的發明是「barking up the wrong tree」，完全是用錯方法，難怪他一再對全球電腦 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 科技落地變行銷策略 AI面部置換應用廣 2023/11/03 科技落地變行銷策略 AI面部置換應用廣 善用AI減情緒陰霾 助創業者解困 2023/10/27 善用AI減情緒陰霾 助創業者解困 虛擬偶像多元化 與創新科技同行 2023/10/20 虛擬偶像多元化 與創新科技同行 大學第一課 應對AI挑戰 2023/10/13 大學第一課 應對AI挑戰 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 2023/10/06 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 科技行業 創新科技及應用 服務 Google 黑客 Android iOS 網上服務 作業系統