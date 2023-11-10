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無密碼未來指日可待

行政人員版 2023/11/10

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15年前發明了又長又複雜「煩死人」密碼規則的Bill Burr最近接受《華爾街日報》訪問時表示，當年的發明是「barking up the wrong tree」，完全是用錯方法，難怪他一再對全球電腦

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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