  • 23°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

交通銀行(香港)「通達理財服務」 全方位財富管理服務 與客戶並肩同行 齊創豐盛未來

專輯 00:00 2023/11/13

分享：

分享：

交通銀行(香港)有限公司（簡稱「交通銀行(香港)」）為交通銀行股份有限公司的全資附屬公司。憑藉交通銀行逾110年的豐富金融經驗，交通銀行扎根香港經營近90年，擁有龐大的內地分行和香港網點覆蓋，透過「通達理財服務」可為客戶提供全方位的財富管理服務。

多年來，「通達理財服務」為高端客戶度身設計貴賓理財服務，於策略性網點設立「通達理財中心」，全面照顧客戶的財富管理需要，讓他們的財富增值，專享精彩豐盛的生活。除了為高端客戶提供專業及個性化的個人理財服務，更為客戶提供綜合性的專業銀行服務，讓客戶尊享全方位的跨境綜合財富管理服務。

與客戶並肩同行 齊創豐盛未來

「通達理財服務」的品牌設計為「一對叢林鳥」，較上方口銜果實的小鳥象徵客戶，較下方者為「通達理財服務」，寓意伴隨客戶，為客戶度身訂造尊貴而舒適的環境，提供更多關懷，讓客戶盡享豐盛果實；而一對叢林鳥均呈昂首向上的姿態，寓意「通達理財服務」將與客戶一起成就生活的美好未來，展開豐裕生活的美麗畫卷，這對叢林鳥充分代表了「通達理財服務」中「關懷、伙伴及雙贏」的核心價值。「通達理財服務」的英文名稱“BComBEST Services”寓意“Become the Best”（為客戶做到最好）。交通銀行(香港)秉承「通達理財，成就未來」的品牌理念，積極拓展多元化的專業個人理財服務，營造親切優越的理財環境，與客戶攜手展開豐裕生活的美麗畫卷，助其達成致富理想。

一對叢林鳥均呈昂首向上姿態，寓意「通達理財服務」將與客戶並肩同行，展開豐裕生活的美麗畫卷。

意筆國畫 畫出「豐盛人生」

「通達理財服務」更以一系列意筆國畫，分別以「建家」、「哺育」、「成長」及「豐盛人生」為主題，寓意「通達理財服務」全方位的理財服務，與客戶在人生路上並肩同行，照顧客戶人生中每一個階段的理財需要，助其成就豐裕而精彩的生活。

專業團隊提供全方位理財服務

交通銀行(香港)於策略性網點設立「通達理財中心」，讓理財客戶於優雅舒適的私人環境中，尊享專屬的理財專櫃，輕鬆享用尊貴快捷的銀行服務。專職服務經理透過專業財務策劃平台，提供完善的理財服務，包括個人金融、投資策劃、保險、資產融資、家族資產信託等專業理財服務，與客戶並肩同行，為客戶人生各個階段，締造更多價值，成就更豐盛未來。

交通銀行(香港)為高端客戶度身設計貴賓理財服務，於策略性網點設立「通達理財中心」，全面照顧客戶的財富管理需要。

跨境綜合財富管理服務理財貫通兩地

「通達理財服務」實現中國內地和香港地區交通銀行理財品牌的互通，讓客戶在兩地均可享受當地的尊貴服務。客戶可在綁定內地借記卡賬號後，透過流動電話或網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄、轉賬至交通銀行內地分行的同名儲蓄賬戶等，不受時間、地域限制，靈活調配日常跨境資金。客戶更可同時關注微信公眾號「交銀香港」收取銀行存款戶口交易通知，理財盡在掌握。

隨着兩地居民跨境投資的需求日益增長，交通銀行(香港)與交通銀行廣東省及深圳分行合作，於2021年成為首批推出「跨境理財通」服務的試點銀行，協助兩地合資格居民便捷地進行跨境資產配置。此外，為滿足港澳居民於內地城市置業的資金調配需要，交通銀行(香港)提供「房達通」內地物業貸款服務，為客戶提供跨境貸款服務，靈活配合尊貴客戶跨境理財及資產配置需要。

客戶可憑「通達理財服務」雙幣卡於港澳及內地三地的全線網點及「銀聯」自動櫃員機處理港幣及人民幣現金提款、查詢結餘及購物消費。早前交通銀行(香港)與銀聯國際攜手豁免港澳跨ATM網絡提款手續費，為香港首家向所有持卡人豁免自動櫃員機「ATM」跨網絡提款手續費的發卡行，推動實現香港ATM網絡間的「零手續費」互聯互通，提升普及金融水準。

交通銀行(香港)「通達理財服務」秉承「通達理財，成就未來」的品牌理念，以及堅持創新的經營理念，未來將不斷通過業務及技術創新，繼續積極拓展多元化的專業個人理財服務，提供更多的金融產品、更好的客戶體驗、更優質的服務，締造親切優越的理財環境，讓客戶享受創新科技帶來的嶄新價值，與客戶攜手展開豐裕生活的美麗畫卷，助其達成致富理想，成就豐盛未來。

上述服務及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向交通銀行(香港)有限公司職員查詢。 

提示︰借定唔借？還得到先好借！

(特約)

下一篇文章

新盤兩天累售逾145伙 按周飈7倍

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？