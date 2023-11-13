交通銀行(香港)「通達理財服務」 全方位財富管理服務 與客戶並肩同行 齊創豐盛未來

交通銀行(香港)有限公司（簡稱「交通銀行(香港)」）為交通銀行股份有限公司的全資附屬公司。憑藉交通銀行逾110年的豐富金融經驗，交通銀行扎根香港經營近90年，擁有龐大的內地分行和香港網點覆蓋，透過「通達理財服務」可為客戶提供全方位的財富管理服務。

多年來，「通達理財服務」為高端客戶度身設計貴賓理財服務，於策略性網點設立「通達理財中心」，全面照顧客戶的財富管理需要，讓他們的財富增值，專享精彩豐盛的生活。除了為高端客戶提供專業及個性化的個人理財服務，更為客戶提供綜合性的專業銀行服務，讓客戶尊享全方位的跨境綜合財富管理服務。



與客戶並肩同行 齊創豐盛未來



「通達理財服務」的品牌設計為「一對叢林鳥」，較上方口銜果實的小鳥象徵客戶，較下方者為「通達理財服務」，寓意伴隨客戶，為客戶度身訂造尊貴而舒適的環境，提供更多關懷，讓客戶盡享豐盛果實；而一對叢林鳥均呈昂首向上的姿態，寓意「通達理財服務」將與客戶一起成就生活的美好未來，展開豐裕生活的美麗畫卷，這對叢林鳥充分代表了「通達理財服務」中「關懷、伙伴及雙贏」的核心價值。「通達理財服務」的英文名稱“BComBEST Services”寓意“Become the Best”（為客戶做到最好）。交通銀行(香港)秉承「通達理財，成就未來」的品牌理念，積極拓展多元化的專業個人理財服務，營造親切優越的理財環境，與客戶攜手展開豐裕生活的美麗畫卷，助其達成致富理想。

▲ 一對叢林鳥均呈昂首向上姿態，寓意「通達理財服務」將與客戶並肩同行，展開豐裕生活的美麗畫卷。

意筆國畫 畫出「豐盛人生」



「通達理財服務」更以一系列意筆國畫，分別以「建家」、「哺育」、「成長」及「豐盛人生」為主題，寓意「通達理財服務」全方位的理財服務，與客戶在人生路上並肩同行，照顧客戶人生中每一個階段的理財需要，助其成就豐裕而精彩的生活。



專業團隊提供全方位理財服務



交通銀行(香港)於策略性網點設立「通達理財中心」，讓理財客戶於優雅舒適的私人環境中，尊享專屬的理財專櫃，輕鬆享用尊貴快捷的銀行服務。專職服務經理透過專業財務策劃平台，提供完善的理財服務，包括個人金融、投資策劃、保險、資產融資、家族資產信託等專業理財服務，與客戶並肩同行，為客戶人生各個階段，締造更多價值，成就更豐盛未來。

▲ 交通銀行(香港)為高端客戶度身設計貴賓理財服務，於策略性網點設立「通達理財中心」，全面照顧客戶的財富管理需要。

跨境綜合財富管理服務理財貫通兩地



「通達理財服務」實現中國內地和香港地區交通銀行理財品牌的互通，讓客戶在兩地均可享受當地的尊貴服務。客戶可在綁定內地借記卡賬號後，透過流動電話或網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄、轉賬至交通銀行內地分行的同名儲蓄賬戶等，不受時間、地域限制，靈活調配日常跨境資金。客戶更可同時關注微信公眾號「交銀香港」收取銀行存款戶口交易通知，理財盡在掌握。

隨着兩地居民跨境投資的需求日益增長，交通銀行(香港)與交通銀行廣東省及深圳分行合作，於2021年成為首批推出「跨境理財通」服務的試點銀行，協助兩地合資格居民便捷地進行跨境資產配置。此外，為滿足港澳居民於內地城市置業的資金調配需要，交通銀行(香港)提供「房達通」內地物業貸款服務，為客戶提供跨境貸款服務，靈活配合尊貴客戶跨境理財及資產配置需要。

客戶可憑「通達理財服務」雙幣卡於港澳及內地三地的全線網點及「銀聯」自動櫃員機處理港幣及人民幣現金提款、查詢結餘及購物消費。早前交通銀行(香港)與銀聯國際攜手豁免港澳跨ATM網絡提款手續費，為香港首家向所有持卡人豁免自動櫃員機「ATM」跨網絡提款手續費的發卡行，推動實現香港ATM網絡間的「零手續費」互聯互通，提升普及金融水準。

交通銀行(香港)「通達理財服務」秉承「通達理財，成就未來」的品牌理念，以及堅持創新的經營理念，未來將不斷通過業務及技術創新，繼續積極拓展多元化的專業個人理財服務，提供更多的金融產品、更好的客戶體驗、更優質的服務，締造親切優越的理財環境，讓客戶享受創新科技帶來的嶄新價值，與客戶攜手展開豐裕生活的美麗畫卷，助其達成致富理想，成就豐盛未來。

上述服務及優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向交通銀行(香港)有限公司職員查詢。

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(特約)