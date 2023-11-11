海薈城軌上蓋綜合體 享一綫海景 總價￥185萬起 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 由華發斥資逾千億元於珠海十字門中央商務區打造面積逾240萬平方米的濱海中央商務大城—琴澳新城，為超級綜合體項目，集酒店、商廈、超級商城及住宅等於一身，其中，坐擁琴澳頭排的海薈，既享一綫澳門、橫琴開闊海 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 2023/10/28 華發橫琴薈2期矜罕純住宅項目 3房首期$92萬起 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 2023/10/21 贏家花園現樓推售 總價約￥53萬起 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 2023/10/14 華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 2023/09/02 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 2023/08/26 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 人民幣 酒店 商廈 澳門 珠海 橫琴 3房 2房