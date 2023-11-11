海薈城軌上蓋綜合體 享一綫海景 總價￥185萬起

由華發斥資逾千億元於珠海十字門中央商務區打造面積逾240萬平方米的濱海中央商務大城—琴澳新城，為超級綜合體項目，集酒店、商廈、超級商城及住宅等於一身，其中，坐擁琴澳頭排的海薈，既享一綫澳門、橫琴開闊海

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