一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 雖然本港銀主盤數量持續高企，截至10月底仍錄逾260伙銀主盤，屬近年高位；但因不少銀主下調叫價，令同期銀主盤交投增逾兩倍。有業內人士預計，雖然《施政報告》減辣有助刺激交投，但預計大量新盤低價出擊下，銀 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市熱話 相關文章 屯門縉悠 套2房連花園 今日 屯門縉悠 套2房連花園 東涌東環 3房闊海景 今日 東涌東環 3房闊海景 你可能感興趣 屯門縉悠 套2房連花園 今日 01:00 屯門縉悠 套2房連花園 東涌東環 3房闊海景 今日 01:00 東涌東環 3房闊海景 最新專欄文章 更多 東涌東環 3房闊海景 今日 東涌東環 3房闊海景 屯門縉悠 套2房連花園 今日 屯門縉悠 套2房連花園 太古城交投按月增逾四成 量價齊升 2023/10/21 太古城交投按月增逾四成 量價齊升 市場憧憬減辣 《施政》前偷步入市個案增 2023/10/21 市場憧憬減辣 《施政》前偷步入市個案增 藍田麗港城 望園池景 2023/10/14 藍田麗港城 望園池景 一手市場 施政報告 銀主盤 企業廣場 又一居 珒然 碧華花園 東環 放盤 銀行