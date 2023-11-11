一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍

雖然本港銀主盤數量持續高企，截至10月底仍錄逾260伙銀主盤，屬近年高位；但因不少銀主下調叫價，令同期銀主盤交投增逾兩倍。有業內人士預計，雖然《施政報告》減辣有助刺激交投，但預計大量新盤低價出擊下，銀

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