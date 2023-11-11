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屯門縉悠 套2房連花園

置業家居 2023/11/11

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單位：L座地下及1樓下複式單位

實用面積：1,218平方呎

間隔：2房1套，另設工人套房及約500平方呎花園

單位特色：室內裝修大致企理，主人套房內設套廁及衣帽間；花園可停泊3至4輛私家車。另外，單位開價較

...

欄名 : 樓市熱話

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