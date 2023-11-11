屯門縉悠 套2房連花園 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 單位：L座地下及1樓下複式單位 實用面積：1,218平方呎 間隔：2房1套，另設工人套房及約500平方呎花園 單位特色：室內裝修大致企理，主人套房內設套廁及衣帽間；花園可停泊3至4輛私家車。另外，單位開價較 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市熱話 相關文章 一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 今日 一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 東涌東環 3房闊海景 今日 東涌東環 3房闊海景 你可能感興趣 一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 今日 01:00 一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 東涌東環 3房闊海景 今日 01:00 東涌東環 3房闊海景 最新專欄文章 更多 東涌東環 3房闊海景 今日 東涌東環 3房闊海景 一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 今日 一手低價出擊 銀主盤劈價求出貨 交投按月增逾兩倍 太古城交投按月增逾四成 量價齊升 2023/10/21 太古城交投按月增逾四成 量價齊升 市場憧憬減辣 《施政》前偷步入市個案增 2023/10/21 市場憧憬減辣 《施政》前偷步入市個案增 藍田麗港城 望園池景 2023/10/14 藍田麗港城 望園池景 一手市場 施政報告 銀主盤 企業廣場 又一居 珒然 碧華花園 東環 放盤 屯門