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東涌東環 3房闊海景

置業家居 2023/11/11

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單位：2A座18樓02室

實用面積：641平方呎

間隔：3房1套

單位特色：單位前臨開闊海景，內附交樓標準裝潢；開價較銀行估價低逾兩成。

開價：$628萬（呎價：$9,797）

單位提供：黃開基（

...

欄名 : 樓市熱話

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