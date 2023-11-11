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長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤

置業家居 2023/11/11

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《施政報告》減辣後，新盤紛加快部署，恒地旗下長沙灣西洋菜北街項目，於周二（7日）命名為曉柏峰，並於周四（9日）上載樓書，項目涉492伙，同時在昨日（10日）即開價，首批涉100伙，提供最高10%折扣，

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欄名 : 新盤速遞

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