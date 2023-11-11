長沙灣曉柏峰1房折實$392.13萬起 同區年內最平新盤 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 《施政報告》減辣後，新盤紛加快部署，恒地旗下長沙灣西洋菜北街項目，於周二（7日）命名為曉柏峰，並於周四（9日）上載樓書，項目涉492伙，同時在昨日（10日）即開價，首批涉100伙，提供最高10%折扣， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 相關文章 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 今日 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 你可能感興趣 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 今日 01:00 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 最新專欄文章 更多 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 今日 直擊示範單位：B座22樓B1室 實用面積411呎 2房 何文田譽林首推30伙 開放式折實$529.7萬入場 2023/11/04 何文田譽林首推30伙 開放式折實$529.7萬入場 屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起 2023/11/04 屯門NOVO LAND 2A期設「置開心」樓價保障折實價$335.49萬起 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 2023/10/28 白石角UNIVERSITY HILL 2A期原價加推65伙 開放式賣$320萬起 啟德啟德海灣第1期首批208伙 1房折實$575萬起入場 2023/10/28 啟德啟德海灣第1期首批208伙 1房折實$575萬起入場 施政報告