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樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房

置業家居 2023/11/11

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【有危有機】今年首3季樓市受限於按揭息口高企，令樓價由次季起持續下滑，若按差估署最新9月私人住宅售價指數，按月跌1.75%，連挫5個月，現已蒸發全年升幅，更倒跌0.7%，而相比去年同期則下挫7.8%。

...

欄名 : 封面故事

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