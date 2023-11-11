嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬

【傳統屋苑】受惠於《施政報告》多項減辣措施，加上現時整體樓價仍屬「低水」，吸引不少換樓客乃至專才趁機入市各區3房戶；整體3房戶查詢量亦有所增加。

其中，天水圍嘉湖山莊整體交投及查詢均集中在3房戶，中原副

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