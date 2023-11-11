嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 【傳統屋苑】受惠於《施政報告》多項減辣措施，加上現時整體樓價仍屬「低水」，吸引不少換樓客乃至專才趁機入市各區3房戶；整體3房戶查詢量亦有所增加。 其中，天水圍嘉湖山莊整體交投及查詢均集中在3房戶，中原副 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 今日 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 今日 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 你可能感興趣 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 今日 01:00 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 01:00 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 今日 01:00 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 最新專欄文章 更多 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 今日 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 今日 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 美國高債息變常態？ 投資增值3大出路 2023/11/08 美國高債息變常態？ 投資增值3大出路 獨家 - 專訪宏利投管陳致洲：現為增配港股時機 2023/11/06 專訪宏利投管陳致洲：現為增配港股時機 施政報告 放盤 銀行 嘉湖山莊 太古城 海濱南岸 黃埔花園 換樓盤 二手市場 成交