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頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬

置業家居 2023/11/11

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【半新盤】樓市減辣，加上額外印花稅（SSD）捆綁年期縮減，令部分半新盤查詢及放盤量有所增加；惟未有大幅刺激相關交投。

美聯高級分區營業經理黃富國稱，將軍澳日出康城OCEAN MARINI 1A座中層B室

...

欄名 : 封面故事

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