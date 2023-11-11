頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 【半新盤】樓市減辣，加上額外印花稅（SSD）捆綁年期縮減，令部分半新盤查詢及放盤量有所增加；惟未有大幅刺激相關交投。 美聯高級分區營業經理黃富國稱，將軍澳日出康城OCEAN MARINI 1A座中層B室 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 今日 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 今日 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 你可能感興趣 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 今日 01:00 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 01:00 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 今日 01:00 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 最新專欄文章 更多 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 今日 減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 今日 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 美國高債息變常態？ 投資增值3大出路 2023/11/08 美國高債息變常態？ 投資增值3大出路 獨家 - 專訪宏利投管陳致洲：現為增配港股時機 2023/11/06 專訪宏利投管陳致洲：現為增配港股時機 施政報告 印花稅 港滙 放盤 OCEAN MARINI MARINI 峻源 愛海頌 Wetland Seasons Park 維港滙