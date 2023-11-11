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減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房

置業家居 2023/11/11

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政府於新一份《施政報告》中宣布減辣，隨即為樓市帶來提振作用，成交量亦漸見反彈，雖然交投回穩，但樓價由於已錄一定跌幅，尚待時間完全恢復。而且辣稅修改後，降低置業成本，吸引部分買家伺機出手，以較低價選購3

...

欄名 : 封面故事

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