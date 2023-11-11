減辣降門檻 換樓客出動 專吼平價3房 置業家居 2023/11/11 分享： 分享： 政府於新一份《施政報告》中宣布減辣，隨即為樓市帶來提振作用，成交量亦漸見反彈，雖然交投回穩，但樓價由於已錄一定跌幅，尚待時間完全恢復。而且辣稅修改後，降低置業成本，吸引部分買家伺機出手，以較低價選購3 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 今日 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 今日 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 你可能感興趣 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 01:00 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 今日 01:00 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 今日 01:00 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 最新專欄文章 更多 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 今日 頻現蝕讓成交 OCEAN MARINI持貨3年蝕近$80萬 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 今日 嘉湖山莊成交集中3房 544呎入場費低至$430萬 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 今日 樓價回調 用家趁低吸納 2房價購3房 美國高債息變常態？ 投資增值3大出路 2023/11/08 美國高債息變常態？ 投資增值3大出路 獨家 - 專訪宏利投管陳致洲：現為增配港股時機 2023/11/06 專訪宏利投管陳致洲：現為增配港股時機 施政報告 放盤 移民 換樓盤 二手市場 成交 樓價 爾巒 麗城花園