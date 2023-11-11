「文化飛步遊」遊跑港島東 探索老香港故事 副刊版 2023/11/11 分享： 分享： 啟德體育園社區項目飛越啟德，聯同東區民政事務處和發展局古物古蹟辦事處合辦的東區「文化飛步遊」將於即日起至11月26日在港島東區舉行。穿梭鰂魚涌至柴灣一帶的山徑和街道，跑訪多個戰時歷史古迹，藉以了解一系 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 2023/10/28 由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 2023/10/21 塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 2023/10/14 賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間 2023/07/14 【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間 夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 2023/06/30 夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 台灣 美食 閱讀 台北 建築設計 西門町 信用卡 發展局