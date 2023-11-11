「文化飛步遊」遊跑港島東 探索老香港故事

啟德體育園社區項目飛越啟德，聯同東區民政事務處和發展局古物古蹟辦事處合辦的東區「文化飛步遊」將於即日起至11月26日在港島東區舉行。穿梭鰂魚涌至柴灣一帶的山徑和街道，跑訪多個戰時歷史古迹，藉以了解一系

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