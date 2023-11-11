  • 26°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 03:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣納百川敢擔當 回應訴求快狠準

評論 2023/11/11

分享：

分享：

行政長官李家超在10月25日公布2023年施政報告，是歷來篇幅最長的一份，宣讀了三個半小時。今年施政報告繼續在多個政策範疇着墨，其中以搶人才、鼓勵生育、23條立法和樓市減辣等措施最受注目，市民對報告的反應也相當正面。隨着司局長在立法會各事務委員會作出更詳細解說，對一些熱門政策議題，我有以下點評。

老大難問題不迴避 設時限解決

首先，今年的施政報告比去年的有更多吸睛亮點。行政長官以廣納百川的取態回應各政黨組織的大小訴求，內容直接細緻，給市民的感覺是應做的「盡做、快做」。這不單反映本屆政府在過去3個月諮詢的努力，亦展示了政府團隊花了大量精力消化、分析、整合各方意見，再轉化為一個一個綱領和行動目標。

對一些老大難問題，行政長官沒有拖延和迴避，展示出敢擔當、敢作為的精神。舉個例說，對長期困擾香港的劏房問題，行政長官定下了10個月提交報告的時限，顯示了找出解決方法的決心；至於23條本地立法事宜，亦明確指出會在「2024年完成」。以往經常受市民詬病的「研究、考慮、再研究、又再考慮」做法，一掃而空，值得點讚。

鼓勵生育 派糖外更有友善配套

在鼓勵生育方面，行政長官不單宣布派發新生嬰兒獎勵金，更話做就做，從當日起（10月25日），向香港永久性居民在港新生的子女派發兩萬元。特區政府在財政緊絀情況下拿出一點心意，金額不多，算是為新生嬰兒的父母添加喜樂。

無可否認，養兒育女開支巨大，兩萬元賀金既不是生育的重要誘因，也不是甚麼靈丹妙藥。雖然坊間的討論點多着重派多少糖，若果細看整套安排，不難看到特區政府在鼓勵生育方面不限於此，還提出有新生子女家庭的買樓扣稅額增加至12萬元；家有初生優先選樓；縮減公屋輪候時間一年；3年內提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額等，顯示特區政府一改以往「不過問」的態度，除了一次過「派糖」，更在「育兒友善」的配套做工夫。

在「搶人才」方面，特區政府將開放越南、老撾、尼泊爾人來港就業、受訓和就讀大學，同時放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」。鑑於越南和鄰近國家近年來發展不俗，經濟實力日漸強起來，美國亦與越南締結了全面戰略夥伴關係，加上困擾香港的越南難民問題已經是上世紀的事，適度放寬正合時宜。因此，在「招商引才」的大目標下，放寬簽證安排實屬「下大棋」的明智一步。

擴招商引才 放寬限制正合時宜

回歸26年，23條立法仍未落實，如今是履行維護國家安全的責任的適當時機。雖然西方國家對國安立法仍然不停指手劃腳，動作不斷，經歷了2019年黑暴，市民深切體會到維護國家安全是頭等大事。雖然中央政府從國家層面制定了《香港國安法》，23條本地立法仍然是特區必須交出的答卷，是我們的憲制責任。維護國家安全是香港長治久安和繁榮發展的根基，對明年完成立法，我充滿期盼，希望特區政府做好草擬和解說工作。身為立法會議員，定當履行職責，謹慎審議條列草案，願明年的施政總結內，見到完成這憲制責任的報告。

施政報告在鼓勵生育方面，一改以往不過問的態度，除了一次過派糖，更在育兒友善的配套做工夫。（資料圖片）

撰文 : 黎棟國 立法會議員、新民黨常務副主席

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

亞洲電子業壓力漸緩解 何時見曙光
今日
亞洲電子業壓力漸緩解 何時見曙光
「做大個餅」 3方面應對人口老化
今日
「做大個餅」 3方面應對人口老化
增強力度激活港股 刻不容緩
2023/11/10
增強力度激活港股 刻不容緩
以巴危機能否了斷
2023/11/10
以巴危機能否了斷
AI「人機溝通」失調 機器代人目標遙遠
2023/11/10
AI「人機溝通」失調 機器代人目標遙遠
施政報告 劏房 生育 廿三條立法 國安法 香港 政治

下一篇文章

「做大個餅」 3方面應對人口老化

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？