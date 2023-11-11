廣納百川敢擔當 回應訴求快狠準

行政長官李家超在10月25日公布2023年施政報告，是歷來篇幅最長的一份，宣讀了三個半小時。今年施政報告繼續在多個政策範疇着墨，其中以搶人才、鼓勵生育、23條立法和樓市減辣等措施最受注目，市民對報告的反應也相當正面。隨着司局長在立法會各事務委員會作出更詳細解說，對一些熱門政策議題，我有以下點評。

老大難問題不迴避 設時限解決

首先，今年的施政報告比去年的有更多吸睛亮點。行政長官以廣納百川的取態回應各政黨組織的大小訴求，內容直接細緻，給市民的感覺是應做的「盡做、快做」。這不單反映本屆政府在過去3個月諮詢的努力，亦展示了政府團隊花了大量精力消化、分析、整合各方意見，再轉化為一個一個綱領和行動目標。

對一些老大難問題，行政長官沒有拖延和迴避，展示出敢擔當、敢作為的精神。舉個例說，對長期困擾香港的劏房問題，行政長官定下了10個月提交報告的時限，顯示了找出解決方法的決心；至於23條本地立法事宜，亦明確指出會在「2024年完成」。以往經常受市民詬病的「研究、考慮、再研究、又再考慮」做法，一掃而空，值得點讚。

鼓勵生育 派糖外更有友善配套

在鼓勵生育方面，行政長官不單宣布派發新生嬰兒獎勵金，更話做就做，從當日起（10月25日），向香港永久性居民在港新生的子女派發兩萬元。特區政府在財政緊絀情況下拿出一點心意，金額不多，算是為新生嬰兒的父母添加喜樂。

無可否認，養兒育女開支巨大，兩萬元賀金既不是生育的重要誘因，也不是甚麼靈丹妙藥。雖然坊間的討論點多着重派多少糖，若果細看整套安排，不難看到特區政府在鼓勵生育方面不限於此，還提出有新生子女家庭的買樓扣稅額增加至12萬元；家有初生優先選樓；縮減公屋輪候時間一年；3年內提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額等，顯示特區政府一改以往「不過問」的態度，除了一次過「派糖」，更在「育兒友善」的配套做工夫。

在「搶人才」方面，特區政府將開放越南、老撾、尼泊爾人來港就業、受訓和就讀大學，同時放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」。鑑於越南和鄰近國家近年來發展不俗，經濟實力日漸強起來，美國亦與越南締結了全面戰略夥伴關係，加上困擾香港的越南難民問題已經是上世紀的事，適度放寬正合時宜。因此，在「招商引才」的大目標下，放寬簽證安排實屬「下大棋」的明智一步。

擴招商引才 放寬限制正合時宜

回歸26年，23條立法仍未落實，如今是履行維護國家安全的責任的適當時機。雖然西方國家對國安立法仍然不停指手劃腳，動作不斷，經歷了2019年黑暴，市民深切體會到維護國家安全是頭等大事。雖然中央政府從國家層面制定了《香港國安法》，23條本地立法仍然是特區必須交出的答卷，是我們的憲制責任。維護國家安全是香港長治久安和繁榮發展的根基，對明年完成立法，我充滿期盼，希望特區政府做好草擬和解說工作。身為立法會議員，定當履行職責，謹慎審議條列草案，願明年的施政總結內，見到完成這憲制責任的報告。

▲ 施政報告在鼓勵生育方面，一改以往不過問的態度，除了一次過派糖，更在育兒友善的配套做工夫。（資料圖片）