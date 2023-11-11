「做大個餅」 3方面應對人口老化

本港人口老齡化問題愈趨嚴重，筆者翻查政府統計處數據，本港人口年齡中位數在30年前（即1993年）為32.8歲，2003年為38.5歲，2013年增至43.2歲，今年預計中位數將增至48.5歲。換句話說，若本港未能遏止此升勢，10年後（即2033年），本港人口年齡數將高達53.5歲，屆時人口老齡化將為本港社會福利開支構成更沉重的負擔，隨之而不斷減少的勞動力將會嚴重窒礙本港經濟，造成惡性循環。

筆者認為，在應對人口老齡化問題上，有兩大着力點，一是要探討如何為本港增加財政和稅務收入，防止人口老齡化令公共財政狀況陷入懸崖的情況出現；二是探討如何紓緩和遏止人口老齡化趨勢，從根源上減輕對公共財政構成的壓力。

第一，筆者認為，促進本港多元產業發展是增加本港財政和公共收入的重點支撑點，本港經濟不只是要「做大個餅」，更要「做多幾個餅」，屆時經濟產值和庫房收入自然應運而生。事實上，香港過往着力發展金融業、貿易、專業服務業、旅遊業等支柱產業，這些是香港優勢所在，筆者認為應繼續做大做深。然而，隨着國家「十四五」規劃給予本港「八大中心」定位，為創新科技、文化藝術等領域帶來龐大機遇，本港需要好好把握，最新一份施政報告亦在這方面下了很多工夫，絕對值得肯定。

支柱產業做大做深 拓政府收入

在「國際創科中心」建設上，大力發展生命健康、先進製造、新能源科技等高增值新興產業，絕對是香港的機遇所在，也是經濟和財政收入的一大來源。然而，紡織製衣業等傳統產業，其實一直都是本港經濟的另一泉源，有着非常良好和穩固的發展基礎。筆者期望，政府繼續協助傳統工業做大做強，透過創科升級轉型，並更積極引進國內外龍頭企業，同時亦要在《創科藍圖》的大方向下，與業界上下攜手，為不同大類的產業規劃出發展藍圖，驅動多元發展，為香港帶來更寬更廣的經濟和稅務收入。

第二，要增加收入來源，筆者認為可從優化稅制着手。本港一直奉行簡單稅制，便利營商，是香港賴以成功的基石。筆者認為，要配合「搶企業」的政策，政府可研究降低企業標準利得稅率，更進取將龍頭企業「引進來」，相信把龍頭企業「引進來」後，就能壯大整條產業鏈，變相財源、稅收自然滾滾來。

引龍頭+注「新血」 政策需前瞻

第三，正如文章開端所提及，人口老齡化趨勢令人非常憂慮。筆者認為，多管齊下為香港注入「新血」，既有助紓緩人口老齡化，減低社福開支對公共財政的負擔，同時幫助香港應對結構性勞動力不足問題，破解人力不足對經濟發展造成的樽頸。

首先，政府應盡快因應未來人口趨勢及發展所需，制定具前瞻性的人口政策和藍圖。

第二，筆者希望政府透過優化「高才通」等人才政策，為香港未雨綢繆「搶人才」，吸納更多高學歷、更年輕的高端人才來港工作，並透過專上及職專教育體系，吸引更多海外學生來港就讀，為勞動市場盡早注入新血，紓緩人口老齡化導致勞動力下降的困境。

第三，筆者希望，政府繼續以突破性思維鼓勵生育，例如參考南韓向擁有兩個子女以上的家庭，發出「多子女幸福卡」，家庭可免費享用公共設施、交通折扣等優惠，並透過公眾教育，扭轉社會「生一個小朋友要400萬元」等觀念，令市民不再對生育感到恐懼。

總言之，筆者深信，政府將繼續發揮積極有為的作風，制定更全面和前瞻性的政策，推動多元經濟發展、扭轉人口老齡化趨勢，為香港謀劃更美好的明天。

▲ 本港人口老齡化問題愈趨嚴重，今年預計中位數將增至48.5歲。（資料圖片）