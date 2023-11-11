亞洲電子業壓力漸緩解 何時見曙光

對於亞洲工業經濟體來說--特別是以電子產品（ICT）和半導體出口為主的經濟體--外部需求持續疲軟是令人頭痛的問題。近年來，全球大部分國家和地區通過加息來抑制通脹，隨着需求減弱，企業逐漸感受到在疫情期間積累的大量庫存帶來的壓力。

受累外需弱 續去庫存

具體來說，在疫情和隨後的烏克蘭危機期間，企業始終保持手中有更多庫存以確保供應鏈安全，但需求放緩時，這種做法延長了企業去庫存所需的周期。

最近，出口情況稍有穩定，但全球環境波動較大。在這樣的背景下，衡量庫存周期、進而評估亞洲製造業何時能見到曙光，比以往任何時候都要重要。

為此，我們開發了《法國外貿銀行亞洲製造業庫存壓力指標》，以此衡量亞洲製造業活動以及供需平衡的變化。基本方法是追蹤庫存和銷售之間的增速差距，鑑於亞洲在全球製造業中的重要地位，指標結果應能及時反映庫存周期情況。

我們重點關注日本、韓國和台灣市場，因為這些經濟體在亞洲電子產品和芯片價值鏈中發揮着重要作用，並且經濟和行業領域的資料相對完整。我們將為以上市場提供及時更新和可追蹤的指標，包括汽車、基本金屬、化工產品、電氣設備和電子產品，以及電動汽車電池和半導體等行業。

我們的分析顯示，亞洲的庫存壓力自2023年7月以來有所減輕，這是製造業為數不多的好消息。由於亞洲在全球價值鏈中發揮重要作用，特別是電子產品的製造與全球聯繫非常緊密，因此電子產品的庫存周期比其他行業對全球的影響更加明顯。目前，電子產品（尤其是半導體）的庫存增長速度仍遠快於銷售速度，但與峰值相比，兩者之間的差距已經縮小（見附圖）。

最壞時期已過去 惟改善緩慢

不過，當前的庫存水平仍然高於歷史上大部分時候。這意味着最糟糕的時期可能已經過去，但接下來改善可能依然緩慢。

從市場角度看，韓國由於記憶體芯片供應過剩，半導體領域仍面臨較大壓力。好消息是一些客戶已經開始利用較低的價格來提前滿足未來的需求，目前DRAM價格穩定，NAND價格甚至小幅上漲。台灣的情況也繼續改善，但總體上庫存增速仍然較高。日本方面，由於地緣政治導致的需求湧入，日本已基本實現了供需平衡。

總體而言，我們預計亞洲的庫存壓力在未來幾個月內將會有所緩解，只是步伐不會很快。即使全球利率環境前景仍不確定，地緣政治風險也使情況變得更加複雜，但預計亞洲電子製造商的庫存過剩的壓力總體上有望減輕。

▲ 由於地緣政治導致的需求湧入，日本已基本實現了芯片供需平衡。（路透社資料圖片）