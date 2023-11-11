美自由貿易神話不再 重回保護主義 國際版 2023/11/11 分享： 分享： 作者指美國過去20年來的自由貿易為「極端議程」，屬於美國史上反常發展，認為所有巨大經濟體其實在保護主義下建立。 美國近年加強保護本地產業，希望恢復製造業等行業的昔日榮光。特朗普（Donald Trump ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 2023/11/10 美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 2023/11/04 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 2023/11/03 阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 2023/10/28 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 2023/10/27 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 中國 美國 金融 特朗普 貿易 拜登 貿易戰 貿易逆差 貿易順差 萊特希澤