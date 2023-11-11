美自由貿易神話不再 重回保護主義

作者指美國過去20年來的自由貿易為「極端議程」，屬於美國史上反常發展，認為所有巨大經濟體其實在保護主義下建立。

美國近年加強保護本地產業，希望恢復製造業等行業的昔日榮光。特朗普（Donald Trump

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