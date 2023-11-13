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上海新玩法

副刊版 2023/11/13

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單單看上海新落成的大型娛樂基建，會覺得上海對未來的旅遊經濟還是蠻有信心。明年陸續將有五、六個超巨型的主題場館出現，而且可說去到世界級數。根據今年中國轉走旅遊內循環的發展方向，上海作為全國旅遊重點目的地，看來還會更拋離其他城市。

因為上海這批新落成，確是不吃老本，都算是新技術和大娛樂的集成，更迎合現在較少去名勝古迹，更多講主題旅遊的出遊方向。

最矚目是在這裏早介紹過的，在浦東的全球最大室內真雪滑雪場「上海耀雪冰雪世界」，就在去年網紅新館上海天文館不遠處，所以完全可視那裏是一整個家庭休閒娛樂大區，離浦東機場和迪士尼都不遠。

現在差不多竣工，外面可看到一個如幾個山頭大的波浪型大屋頂，色彩搶眼。室內冰天雪地兼水上樂園設施，簡直有如一個小城市。分別是，一年四季都可以在當中滑雪游水。滑雪場面積超過九萬平方米，垂直落差達六十米，近千二米長雪賽道分初、中、高級。還有一條S形3D立體雪道。不滑雪就拍照，有雪地火車、滑進滑出套房、全天候水上樂園等等。

另一個是在虹橋區的亞洲最大百老匯劇院群，有大劇院及五個小劇場，做各樣演出及劇目，上萬個座位，雖然不肯定如何有足夠高質素的劇團或演出可把它填滿。

還有世界第三大的長灘巨幕球體影院，即就如拉斯維加斯Sphere那種。一個叫HOPS★ON的娛樂綜合館，就有齊電競場、風洞賽館、沉浸式沙灘衝浪館、攀岩場地和水深有四十六米的潛水館（世界第二深）。可能以後上海新玩法變成一家大細到上海，完全可不入浦西城區，單單在浦東玩這幾個主題樂園已可玩足三數天。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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