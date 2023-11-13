「上年自己用低碳飲食減了二十磅，可是最近的驗身報告顯示壞膽固醇高。」Cindy擔心地說。

「這取決於你減肥期間和現時所吃食物的質素。若果熱量攝取多於消耗，便可達到減磅，即使如此，若飲食含高飽和脂肪和反式脂肪，隱藏的元兇包括茶樓點心、日式或港式麵包、餅乾、炸物、蛋糕、茶餐廳炒蛋、珍珠奶茶等。壞膽固醇也會有上升的風險。」我說。

Cindy說：「我也知道食麥皮可以改善，可是我最討厭麥皮。」

「其實，並沒有一種神奇食物可以帶來即時效果，想降壞膽固醇需從改變整體飲食習慣着手，例如，你可以試試改變每朝去茶樓飲茶，轉成到茶餐廳選更健康的鮮牛肉湯通粉，或者雪菜肉絲米粉，將經常吃的炒滑蛋轉成太陽蛋，學會看營養標籤來選擇餅乾等；此外，可以增加水溶性纖維的攝取，例如西蘭花、秋葵、番薯、火龍果、奇異果等。」我建議。

「原來可以這樣吃。」她恍然大悟。

我笑着說：「除了麥皮和燕麥糠中的Beta-葡聚醣，可有助降低膽固醇外，每天七克（約兩茶匙）洋車前子殼粉（Psyllium husk），也有此功效。它本身是水溶性纖維，有助增加腸胃蠕動，軟化大便，只要加入兩茶匙於你平時的飲品中，拌勻即可飲用。或可以加入脫脂奶及代糖拌勻，再蘸上低脂花生粉，置於冰箱，即成低卡鮮奶麻糬。」