無論在工作上、社交上，或其他場景上，我們或許都遇過一些「講極都唔明」的人。這些人的「唔明」，並非智商有問題，或許是腦筋未充分開發，又或腦袋萌塞，故除了他自己的思想與角度外，無法用別人的角度去看事情。

本來大家有不同思維和做事方式，也不打緊，世界就是有百樣人，但弊就弊在，腦袋萌塞者的存在，會令周圍的人帶來不便或痛苦，例如一個講極都唔明、但又以為自己好醒的老細。法國哲學家兼作家Maxime Rovere稱這些人為笨蛋，其著作《How To Deal With Idiots：（and stop being one yourself）》，中譯：如何應付笨蛋（而同時避免自己也成為一名笨蛋），書名吸引，內容務實，但凡遇過笨蛋的人，都會心微笑。以下是其忠告：

一、盡早識別笨蛋。你愈早能瞄到誰是笨蛋，就愈早能保護自己免受影響。

二、別試圖改變笨蛋。笨蛋不會改變，不要浪費時間和精力做這件事。

三、別把笨蛋的說話當成是針對或攻擊你的言行。他說出那些話，純粹因為他是笨蛋。

四、對笨蛋要設定界限。若非必要，不要讓笨蛋進入你的生命。

五、勿跟笨蛋理論，這是毫無意義的活動。

六、勿嘗試在笨蛋面前，掏心掏肺地把自己向對方說個明白。笨蛋不會明。

七、勿試圖與笨蛋爭辯。跟不合理的人爭辯，會搞到自己變笨蛋。

八、勿意圖取悅笨蛋，那是不可能的事。

九、勿期望笨蛋會欣賞你的努力或心意，他們沒有這方面的能力。

十、勿讓笨蛋破壞你的心情，不值得。

作者最能安慰讀者的一句：記住you are not alone，每個人一生中總會遇到幾個笨蛋。