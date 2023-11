無論在工作上、社交上,或其他場景上,我們或許都遇過一些「講極都唔明」的人。這些人的「唔明」,並非智商有問題,或許是腦筋未充分開發,又或腦袋萌塞,故除了他自己的思想與角度外,無法用別人的角度去看事情。

本來大家有不同思維和做事方式,也不打緊,世界就是有百樣人,但弊就弊在,腦袋萌塞者的存在,會令周圍的人帶來不便或痛苦,例如一個講極都唔明、但又以為自己好醒的老細。法國哲學家兼作家Maxime Rovere稱這些人為笨蛋,其著作《How To Deal With Idiots:(and stop being one yourself)》,中譯:如何應付笨蛋(而同時避免自己也成為一名笨蛋),書名吸引,內容務實,但凡遇過笨蛋的人,都會心微笑。以下是其忠告:

一、盡早識別笨蛋。你愈早能瞄到誰是笨蛋,就愈早能保護自己免受影響。

二、別試圖改變笨蛋。笨蛋不會改變,不要浪費時間和精力做這件事。

三、別把笨蛋的說話當成是針對或攻擊你的言行。他說出那些話,純粹因為他是笨蛋。

四、對笨蛋要設定界限。若非必要,不要讓笨蛋進入你的生命。

五、勿跟笨蛋理論,這是毫無意義的活動。

六、勿嘗試在笨蛋面前,掏心掏肺地把自己向對方說個明白。笨蛋不會明。

七、勿試圖與笨蛋爭辯。跟不合理的人爭辯,會搞到自己變笨蛋。

八、勿意圖取悅笨蛋,那是不可能的事。

九、勿期望笨蛋會欣賞你的努力或心意,他們沒有這方面的能力。

十、勿讓笨蛋破壞你的心情,不值得。

作者最能安慰讀者的一句:記住you are not alone,每個人一生中總會遇到幾個笨蛋。