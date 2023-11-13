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以色列難持久戰 圍加沙圖窮匕現

評論 2023/11/13

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現代中東國界都由大國說了算，中東國家說的須有大國默許，否則不算。1947年巴勒斯坦土地劃出以色列，大國說了算。1967年以色列佔領敘利亞戈蘭高地維持至今，佔領埃及西奈半島則在大國主導下歸還。1990年伊拉克抹走同科威特國界，翌年遭大國打得落花流水。

加沙戰爭進入第6周，以色列國小打不起持久戰，戰爭政治、經濟成本陡增，指向數周內很可能停火。關鍵在於以色列想為遭受突襲獲得甚麼「補償」，這正圖窮匕現，並似乎獲得個別大國設法配合。

戰爭增經濟成本 以或須速停火

以色列確是騎虎難下，但無論如何都須快收手，因為窗口正在關上。世上軍隊超過百萬之眾國家寥寥可數，都是中美俄印度這些人口幅員大國（北韓是個例外）。但以色列這人口950萬的地方，竟動員了50多萬大軍圍攻加沙，每19人就有1人參戰；36萬預備役部隊更放下日常職業奔赴疆場，社會成本可想而知（亦可見俄羅斯20萬兵力攻烏克蘭之大想頭）。

以財政部估算，此戰燒錢510億美元，相當1成GDP。以央行將今明兩年增長預測，由3%削至2.3%及2.8%。這實際上有個前提：戰爭不再升級。

以軍亦非打持久戰見稱。從蘇伊士戰爭、六日戰爭、贖罪日戰爭，到2006年入侵南黎巴嫩，以及近十多年加沙衝突，都是維時1周至1個月左右。2014年那次加沙戰爭打了7周，「開放式停火」收場，說明以色列如今快到極限。

再拖無着數。加沙人哪怕窮得多，並沒有正規軍負擔，更不怕苦、不怕死。西方輿論亦不再一邊倒撑以，以方為了辯解甚至挖起美歐瘡疤，數從二戰到伊拉克戰爭、從廣島到費盧傑，美國為首西方戰時如何殘殺平民黑歷史。

只要以色列願意，美國隨時可在聯合國安理會通過停火決議，體面地救以方出泥潭。哈馬斯早就發洩完多餘精力，周身骨痛，也一定樂於遵守。

問題卻是，以色列整體利益與執政者個人利益鬧起矛盾，就算人質獲釋也無法調和。

以色列受哈馬斯縱深突襲，軍政情報系統顏面盡失，8成民眾認為過在總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。美國據報更在私下接觸以政界，討論後內塔尼亞胡時代。

對內塔尼亞胡而言，這還不只政治生命，更涉及人身自由。他近年醜聞不斷，正就3宗涉貪案件面臨起訴，審訊至今半天吊；推動削減司法部門權力則令民望進一步插水，若現在放棄權力，絕對可能鋃鐺入獄。

看過《紙牌屋》（House of Cards）就知，這種情況唯一出路，就是打蛇隨棍上，無限放大危機，炮製「只有敢用非常手段的非常人物才靠得住」局面，以恐懼淹沒一切反對聲音。「我們不向恐怖屈服，我們製造恐怖！」

內塔尼亞胡揚言，以色列面對「納粹大屠殺以來最野蠻敵人」，這是「第二次獨立戰爭」，要「消滅哈馬斯」，無限期承擔加沙「全面安全責任」。以方10月中制定計劃，最大目標將加沙人全部趕到西奈，最小目標也要在加沙設立非哈馬斯政府。

以總理無限放大危機 圖遮醜聞

對於最大目標，當事方埃及絕不接受，美國亦表明反對將加沙人強行遷出加沙。

以方也深知最大目標力不能及，故調整了計劃才展開地面戰，把加沙地帶攔腰切斷，圍攻北部加沙城，命令民眾撤至南部，不從的大概一律當武裝分子格殺。

加沙北部正在變成無人區，美國與國際社會都拒絕以方吞併，以色列其實也不想理這廢墟，那怎麼辦？

美國近東事務助理國務卿利夫（Barbara Leaf）上周在眾議院表示，巴勒斯坦自治政府是1993年奧斯陸和平協議中，巴方唯一代表，是治理加沙的合適選擇。她重申美國反對以色列佔領加沙，但或需一段過渡時間，美方希望盡快討論相關問題。

沒錯，巴勒斯坦解放組織當年放下槍，過渡成法塔赫黨主導的巴勒斯坦自治政府，一度管治約旦河西岸及加沙兩片土地。

只是法塔赫面對以色列持續侵犯無所作為，巴勒斯坦因而爆發內部鬥爭。勇武政黨哈馬斯2007在加沙武裝奪權，形成巴勒斯坦兩個政府管兩處地方之局。

以色列至此圖窮匕現：將法塔赫由西岸「請到」沙漠邊陲廢墟加沙，讓以色列吞併耶路撒冷、伯利恒、希伯侖等聖地所在、「上帝賜予猶太人」的西岸。

這當然不會一夜之間實現，但假如法塔赫落搭接管加沙，以方再「慷慨」支持重建製造就業機會，勢可吸引更多西岸巴人遷到加沙，巴方對西岸的控制則會進一步削弱，為以色列吞併西岸、內塔尼亞胡「善終」贏得更大基礎。

反正西岸早非地圖顯示的一片完整色塊，根本國不成國。以色列多年來肆無忌憚在西岸設立殖民和軍事據點，同時牢牢把控之間通道，嚴格限制巴人橫跨以方實控區流動。巴人實控區因而支離破碎，淪為以方分割包圍的一個個口袋，西岸純粹名義上屬於巴勒斯坦。

至於以色列未有處置加沙南部，如何確保哈馬斯不會捲土重來，這不是內塔尼亞胡現在要擔心的問題。

被挾上車的美國亦正想辦法迎合，但求結束當前戰爭、以色列做壞事也不要在光天化日之下就行，反正美方早已默許吞併西岸。長遠是好是壞，同樣不是華府現在要擔心的問題。

美默許吞西岸 華堅持1967年邊界

幸好世界變了，美國已非唯一話事大國。

中國強調，解決巴勒斯坦問題，根本出路在於建立以1967年（六日戰爭前）邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。

中國身旁，是廣大阿拉伯、伊斯蘭與發展中國家。以往愛鬼打鬼的他們正團結起來，要求以色列退回1967年安理會242號決議指定邊界。

伊朗總統上周末赴中國斡旋下化敵為友的沙特阿拉伯，參加伊斯蘭合作組織峰會討論以巴衝突。伊朗支持、沙特舊敵人也門胡塞武裝，上周擊落犯境美軍無人機。黎巴嫩真主黨據報獲得俄羅斯超音速反艦導彈，正在威懾美軍地中海航母打擊群。

這是以色列同美國最害怕的局面，而出自中東的大國興衰博弈才剛剛開始。

加沙戰爭進入第6周，以色列國小打不起持久戰，戰爭政治、經濟成本陡增，須盡快收手。（法新社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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