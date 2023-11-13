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Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起

行政人員版 2023/11/13

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Steam母企Valve突擊宣布即將在11月17日推出改款機型Steam Deck OLED，搭載新HDR OLED屏幕以及主打更強續航力，香港售價為4,588元起。

是次Steam Deck OLED

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欄名 : 科技新知

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