Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 行政人員版 2023/11/13 分享： 分享： Steam母企Valve突擊宣布即將在11月17日推出改款機型Steam Deck OLED，搭載新HDR OLED屏幕以及主打更強續航力，香港售價為4,588元起。 是次Steam Deck OLED ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 今日 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 2023/11/10 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 2023/11/10 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 2023/11/09 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 2023/11/09 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 科技行業 電玩手遊 商業