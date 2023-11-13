穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 行政人員版 2023/11/13 分享： 分享： 由蘋果（Apple）前介面設計師打造、日前獲《時代》雜誌評為年度最佳發明的AI穿戴裝置Humane Ai Pin，近日在美國登場，11月16日預售。它搭載高通處理器、感知景深鏡頭，串連OpenAI或微 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 今日 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 2023/11/10 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 2023/11/10 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 2023/11/09 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 2023/11/09 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 科技行業 美國 設計 人工智能 設計師 鏡頭 處理器 美元