聚焦「習拜會」 期待攜手造福世界

應美國總統拜登（Joe Biden）邀請，中國國家主席習近平將於周二（14日）至周五（17日）赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議。

這是繼去年11月兩國元首印尼峇里島會晤以來的又一次會晤，時間間隔不長，卻格外廣受關注。因為上次的「習拜會」雖然達成了很多重要共識，但拜登向中方做出的「五不四無意」並沒有得到全面落實。一年來，中美關係並未出現根本性變化，反而還出現了一些不愉快的事情，直到最近兩個月，中美關係才漸漸回暖。

「習拜會」是當今世界兩個最大經濟體國家元首的會晤，也是最大發達國家與最大發展中國家元首的會晤，又是在亞太經合組織這個重要的國際舞台上會晤，還是在世界局勢變亂交織、疫後經濟復甦艱難前行的重要時期的會晤。本次會晤不僅事關中美兩國關係，也將影響亞太地區和全世界。因而，人們對這次會晤充滿期待。

中美關係重回正軌 合作共贏

習近平主席多次說過：「寬廣的太平洋足夠大，容得下中美兩國。」習主席多次指出，新時期中美相處應該堅持三點原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。去年11月，習主席在峇里島會晤拜登時一針見血的指出，中美關係當前局面「兩個不符合」：不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。

在峇里島會晤時，拜登首先向中方作出了「五不四無意」的表態，即尊重中方體制，不尋求與中方發生「新冷戰」、不會拉攏盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、也不支持「兩個中國」及「一中一台」；無意同中國發生衝突、美方也無意尋求同中國「脫鈎」、無意遏制中方經濟繁榮、無意打壓中國。

然而，美國的「五不四無意」並沒有真正落實。今年上半年，美方在沒有表現出足夠誠意的前提下，希望與中方恢復對話和接觸，並未取得實質性進展。直到今年9月，兩國同意設立3個工作組，中美關係才逐步轉暖。

坊間有一種看法，認為中美之間是「美強中弱」，是中國有求於美國，中國更期望與美國合作；而美國對華「脫鈎」、「斷鏈」之後無損自身。這種看法是不符合實際的，中國作為一個發展中國家，固然需要美國的高科技產品，但中美長期互為世界第一大貿易夥伴，早已「你中有我，我中有你」，「脫鈎」、「斷鏈」對雙方都會造成巨大損失。不妨看看最近發生的兩件事：

第一件事：英偉達（NVIDIA）與美國政府的「貓和老鼠」遊戲。據報道，為了規避美國政府不久前進一步收緊的對華芯片出口管制，英偉達將專門為中國推出3款改良版系列人工智能芯片。英偉達的市值曾高達萬億美元，而來自中國市場的收入佔五分之一。美國政府接二連三的對華出口限制，逼得英偉達想出了這一招。

第二件事：美國派「史上最強大代表團」參加上海進博會。前不久，美國首次以官方名義參加在上海舉行的第六屆國際進口博覽會，陣容空前龐大，包括20個內陸州的市長。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）在進博會上發表講話稱，美中要有更大的貿易，兩國有着極其重要的經濟關係，進博會是美國展示產品的重要機會。上海進博會於2018年首次舉辦，每年舉行一次。有媒體評論說，美國意識到錯失了進入中國市場的最佳機會，這次是在「補功課」。

習主席曾深刻指出：「中美合則兩利，鬥則俱傷。」事實一次又一次印證了這個道理。中美雙方都期望這次三藩市的「習拜會」，推動中美關係重回正軌。

兩國引領亞太 促進共同繁榮

打開地圖看一看，就會領悟習主席所說「寬廣的太平洋足夠大」的真諦。太平洋是世界第一大洋，太平洋沿岸的亞太地區也是世界經濟最繁榮的地區。亞太地區人口佔世界三分之一，經濟佔全球總量逾6成，貿易佔全球將近一半。

中國和美國是亞太地區的兩個「巨無霸」，美國在科技、金融等領域的優勢眾所周知；中國不僅經濟規模大、市場空間大，而且經濟增速高，據亞洲開發銀行發布的報告，中國對亞太地區的經濟增長貢獻率超過60%。

這決定了中美兩國是亞太地區的「穩定錨」和「發動機」。中美關係好，則該地區普遍受惠；中美關係不好，則該地區普遍受損。這些年來，美國在處理對華關係時，要求盟友「選邊站隊」，讓許多國家感到非常為難和不滿。

新加坡總理李顯龍接受媒體採訪時曾表示，「我們不可能選擇任何一方，因為我們與美國和中國在經濟及其他領域都有非常緊密和廣泛的合作，許多其他國家也是如此。我不認為只有新加坡處於進退兩難的局面，這是許多國家面對的共同問題。」

李顯龍的觀點具有鮮明的代表性。期望中美共同引領亞太地區發展，促進共同繁榮，而不是讓大家「選邊站隊」，這是域內國家的普遍願望。

事實上，這些年來，中國在促進亞太共同繁榮發展上做了許多實事。中國倡導的共建「一帶一路」成果豐碩。印尼雅萬高鐵、泰中羅勇工業園、文萊摩拉港、馬中關丹產業園等，一條條公路鐵路建成通車、一個個產業園提質增效、一個個港口升級改造，中國參與的基礎設施建設，給當地百姓帶來福音，給當地經濟發展滙聚能量，得到了亞太各國高度讚譽。

在習主席即將出席APCE峰會之際，許多外國領導人高度讚揚習主席提出的構建亞太命運共同體理念，希望中美兩國在推動亞太地區減貧、綠色發展、科技創新、基礎設施建設、共同富裕等方面發揮積極作用，期待中國為亞太各國在經濟、文化、綠色發展等領域的合作帶來新機遇。

對於APCE峰會上的「習拜會」，不僅中美雙方和亞太國家普遍關注，世界各地的人們也非常關注。因為許多國家都有一個基本判斷，雖然現在世界很亂，但只要中美之間不對抗、不衝突，中美關係不破裂，世界再亂，也不會亂到哪裏去。

中美和睦相處，符合世界利益。去年11月，習主席與拜登在峇里島會晤時深刻闡述了「三個共同利益」：中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益；中美兩國經濟深度融合，面臨新的發展任務，需要從對方發展中獲益，這也是共同利益；全球經濟疫後復甦、應對氣候變化、解決地區熱點問題也離不開中美協調合作，這還是共同利益。

中美合則兩利 攸關世界命運

習主席「三個共同利益」的論述，不僅站在中美關係長遠發展的高度，更站在人類前途命運的高度。習主席曾多次提到「大國要有大國的樣子」，中美兩個大國肩負着把世界帶向未來的使命，必需要有擔當精神。

應對全球氣候變化，需要中美攜手合作。從根本上解決「碳排放」，不是簡單的「堵」，而應該科學的「疏」。如果中美聯手，倡導建立生態保護、綠色發展和科技創新的機制，並推動有效落實，就能為治理氣候變暖做出貢獻。

化解地區衝突，需要中美攜手合作。中華文明的核心是「和合理念」，習主席提出構建人類命運共同體理念，他多次講到，「文明只有奼紫嫣紅之別，但絕無高低優劣之分。不同文明之間應交流互鑑。」美國被稱為「世界警察」，如果美國能以「和合理念」、而不是以「強權思維」去化解各個地區的衝突，相信效果會更好。

促進世界經濟健康發展，更需要中美攜手合作。時下，世界經濟處於疫後艱難復甦之中，中美兩個經濟體之間有千絲萬縷的聯繫，中美和其他經濟體之間也有盤根錯節的聯繫，這種聯繫是遵循市場規律形成的；如果人為的割斷聯繫，必然給全球經濟造成巨大震盪，甚至滅頂之災。中美攜手合作，攸關世界前途命運。

「重返峇里島，通往舊金山（三藩市）」，最近幾天的熱詞，表達了世界輿論對中美重返峇里島共識的期待，也傳遞着全球對三藩市會晤取得更大共識的期待！希望這次「習拜會」給兩國關係、亞太繁榮和世界和平發展帶來確定性、正能量和堅定信心。

▲ 中美攜手合作，攸關世界前途命運，人們期望這次國家主席習近平（左）與美國總統拜登的會晤，能給中美關係、亞太繁榮和世界和平發展帶來確定性、正能量和堅定信心。（新華社資料圖片）