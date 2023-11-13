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未雨綢繆 優化長遠財政規劃

評論 2023/11/13

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近日，不少社會人士指出，特區政府須盡快檢討公共財政政策，以有效應對本港未來面對的各種挑戰，並達致社會經濟的持續發展，立法會也就這個議題展開一番討論。

香港未來人口預期持續高齡化，根據政府統計處今年8月公布的《香港人口推算2022-2046》資料顯示，65歲及以上的長者人口佔總人口的比率，將由2021年的20.5%，上升至2046年的36.0%，換言之，屆時每3名港人便有多於1名是長者。

特區政府一直投放大量資源在醫療衞生，2023-24年度預算達1,044億元，佔政府經常開支約19%。隨着本港人口老化，為長者提供公共醫療服務的開支將持續上升，形成沉重的財政壓力。

高齡化成財政重擔 需開源節流

本人認為，特區政府確實有必要未雨綢繆，認真審視目前公共財政的狀況，着手開源節流，為應對老齡化社會的挑戰而進行整體及長遠的財政規劃。

關於本港長遠財政規劃的討論，必須堅守《基本法》的規定，第107條訂明，「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」

不過，對於這項原則在現實中的運用，不能作過分狹隘的理解。過去數年，在新冠疫情肆虐，各行各業飽受衝擊的情況下，我們樂見特區政府採納社會各界包括經民聯的建議，採取赤字預算，推出各項「逆周期」財政措施，務求保就業、保企業，以解市民的燃眉之急。

同時，本人多番向特區政府建議，在顧及長遠財政承擔的前提下，應該以基建帶動經濟復甦，並解決本港長遠的土地和住屋供應問題。當局早前公布《北部都會區行動綱領》，預計區內新發展土地約3,000多公頃，當中不少於1,400公頃10年內可供發展，可提供超過50萬個新住宅單位，是未來土地和房屋供應的主要來源。

善用市場力量拓北都 促新增長

北都的規劃又會以「產業帶動，基建先行」為主軸，促進創新科技、高端專業服務、旅遊和物流等多元化產業發展，可提供約50萬個新工作職位。只要當局妥善作出整體規劃和財務安排，北都是投資未來的重要舉措，可望為香港帶來新增長，創造新容量，是值得社會支持的。在財政方面，我力主政府要善用市場力量，包括融資和公、私營合作，北都是可達到預期目的。

當前環球經濟充滿不確定性，香港作為外向型經濟體將面對嚴峻的挑戰，但為了保持本港實行簡單低稅政策的優勢，任何關於改變稅率或新增稅種的討論，都應該慎重其事。

同時，特區政府應該積極探討節省任何非必要的開支。據當局透露，在2018-2023年間，為免遣返聲請人提供人道援助，包括臨時住屋、食物、交通等津貼的總開支，將超過28億元，對香港構成沉重的壓力和負擔！多年來，社會各界有強烈的意見，促請特區政府盡快檢討現行「免遣返聲請統一審核機制」，以堵塞制度漏洞，打擊「假難民」湧港所衍生的種種問題。

宜設專責架構 規劃人口政策

同樣不容忽視的是，當局惟有全面掌握人口數據，才能夠作出長遠的財政規劃。本人以往曾多番促請特區政府正視本港人口結構變化，包括生育率下跌、勞動人口減少、人口老齡化等趨勢，並設立專責架構，負責人口政策規劃，以推動短、中、長期的人口政策，就不同經濟層面定出有效的政策。

特區政府有必要未雨綢繆，為應對老齡化社會的挑戰而進行整體及長遠財政規劃。（資料圖片）

撰文 : 盧偉國 香港經濟民生聯盟主席、立法會議員（工程界）

欄名 : 評論

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