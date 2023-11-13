官媒習拜會造勢 「差異不能礙合作」 指習獲美方單獨邀請 非搭APEC「便車」 中國版 2023/11/13 分享： 分享： 中國官方輿論為本周稍後的「習拜會」造勢兼透露更多細節，新華社相關公眾號指，本次會晤非搭亞太經合組織（APEC）峰會的「便車」，是美方單獨邀請，預計國家主席習近平將與美國總統拜登（Joe Biden）討 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 傳習赴艾奧瓦州 與「老朋友」敘舊 今日 傳習赴艾奧瓦州 與「老朋友」敘舊 沙利文：拜登晤習 決心重建美中軍事關係 今日 沙利文：拜登晤習 決心重建美中軍事關係 長江存儲在美提告 指美光侵犯8專利 今日 長江存儲在美提告 指美光侵犯8專利 你可能感興趣 傳習赴艾奧瓦州 與「老朋友」敘舊 今日 01:00 傳習赴艾奧瓦州 與「老朋友」敘舊 沙利文：拜登晤習 決心重建美中軍事關係 今日 01:00 沙利文：拜登晤習 決心重建美中軍事關係 長江存儲在美提告 指美光侵犯8專利 今日 01:00 長江存儲在美提告 指美光侵犯8專利 中國 美國 中美關係 拜登 習近平 國際關係 人民日報 APEC 亞太經合組織