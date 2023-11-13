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官媒習拜會造勢 「差異不能礙合作」

指習獲美方單獨邀請 非搭APEC「便車」

中國版 2023/11/13

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中國官方輿論為本周稍後的「習拜會」造勢兼透露更多細節，新華社相關公眾號指，本次會晤非搭亞太經合組織（APEC）峰會的「便車」，是美方單獨邀請，預計國家主席習近平將與美國總統拜登（Joe Biden）討

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