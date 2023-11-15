【ESG聚焦】夥客戶應對氣候變化 以投資實現零碳未來

▲ 富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司香港聯席主管及大中華區零售業務總監黃德泰（左）接受「2022-2023年度傑出ESG企業」嘉許狀。

氣候變化不僅為市場帶來風險，同時也創造了潛在投資機會，可再生能源及電動車行業就是最好的例子。富蘭克林鄧普頓作為客戶資本的管理人，深明投資團隊作出的投資選擇會對世界有着深遠的影響，因而在業務各方面致力實踐可持續投資理念。憑藉過去一年在可持續資產管理方面的傑出表現，富蘭克林鄧普頓榮獲香港經濟日報頒發的「2022-2023年度傑出ESG企業」嘉許。

富蘭克林鄧普頓其中一個實現可持續投資的方向，是透過旗下基金產品支持及鼓勵企業朝零碳未來邁進，同時為客戶帶來理想的回報。作為鄧普頓領先的可持續發展產品之一，鄧普頓環球氣候變化基金（Templeton Global Climate Change Fund）（下稱基金）是一個將氣候變化視為投資價值的基金，由專業的投資組合經理及研究分析師團隊主理，他們致力於探索和投資於氣候變化相關的商業趨勢，並根據這些趨勢挑選出具有潛力的公司投資。

負責管理的投資組合經理Craig Cameron表示，《巴黎協定》訂立了應對氣候變化的目標，目標是把全球平均氣溫升幅（以工業時期以前為基準）控制不超過攝氏1.5度，但額度已用得七七八八，現時氣溫經已變暖了1.2度，這種趨勢造成環境和社會挑戰加劇，亦同時反映了以投資實現脫碳的緊迫性。

▲ Craig Cameron表示，鄧普頓環球氣候變化基金目標是為減緩和適應氣候變化作出貢獻，並希望在此過程中為客戶帶來回報。

投資對象須符合兩大條件

有別於一般的綠色或ESG基金，該主題基金專門投資與氣候變化主題相關的企業。「我們的想法不是純粹考慮企業的碳足跡，而是考慮企業如何影響整體環境，希望找到能夠有助避免及大幅減少碳排放的企業。」Craig解釋，團隊的重點是找到符合兩大條件的企業，第一是對氣候變化產生積極影響，第二是估值具吸引力的企業。

「假設一間企業具有很強的氣候變化影響力，但如果其估值不能證明將客戶資金投入到該業務中是合理的選擇，我們不會建議這項投資。同樣道理，若企業的估值非常吸引，但如果沒有採取任何措施來應對氣候變化，我們也不太感興趣。因此，基金組合投資的企業都是兩者結合的。」Craig說。

設專門可持續投資團隊

Craig指出，企業估值部分由鄧普頓研究團隊完成，有大約40名全球股票分析師，他們會根據估值推薦想法，基金經理會將其用作構建產品平台和資料庫。另外，富蘭克林鄧普頓的一大優點，是擁有一支可持續投資團隊，他們主要專注於企業層面的ESG或可持續發展議題，確保不同投資團隊在可持續投資的議題方面保持一致步伐。

談到基金組合構成，投資團隊中有不同的專家負責各個領域，包括可再生能源、材料、資訊科技等，其中工業及材料兩大行業佔基金組合近半比重。Craig分享了材料行業的三大投資方向：「第一為可持續包裝，使用可持續林業和可再生能源來生產可多次回收和再用的包裝，實現使用更少塑膠的目標；第二是電池材料業務，例如有企業正在研發供電動汽車電池使用的正極材料，可有效減低電池過程中產生的碳排放；第三是低碳金屬，其中鋁是碳含量最高的金屬之一，有企業正在研發一種比全球平均碳強度低很多的鋁產品，可由每公斤鋁逾16公斤二氧化碳，大幅減至2至3公斤左右。」

推動企業朝正確方向發展

在可持續投資領域，機構投資者可運用「積極擁有權」（Active Ownership）推動企業改善策略，Craig亦會定期與企業互動參與：「我們不僅投資在氣候變化方面具潛力的企業，還以實際行動推動企業朝正確方向發展，除了要求披露碳排放強度等基本數據外，亦提醒他們要做到一些具體承諾，包括設定碳減排目標，並需交由SBTi進行驗證，從而逐步實現淨零排放。」

資產管理人身為投資者及客戶資產的管理者，肩負着重要的責任。藉着推出相關主題基金，以及整合ESG分析等方式，富蘭克林鄧普頓期望透過積極行動，在關鍵的可持續發展議題上，通過投資與客戶一同實現更有意義的目標。

（特約）