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中產單車團

副刊版 2023/11/14

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一個普通的家長發帖惹來不少回響，超過五百個評論，內容是「現在學生都騎這些車上學了嗎？」她發了一張停在北京一所大學單車停放區的照片，可見都是較貴價的山地車、公路車等，她印象中學生時代的普通街車全絕迹。熟悉車款的回應，都是從千元有些去到二、三千的車款。

確實，現在中國大城市其中一個年輕潮流是騎單車，一般流行於大學生到三十出頭城中打工族，是一種新的社交。

城中有各種單車會社，可能是由銷賣的店順道組織，也有社區自發，推廣單車團，有公路型的，是周末包幾部大型補給車，齊齊去北京、上海周邊的公路上踏。去過距北京不遠的十里畫廊就是背景有大山峻景，一路飛馳於近乎沒車的公路，體驗和城裏踏單車極不一樣。

現在上海流行另一種，是因為流行小型折疊車，像英國那B牌子，在中國推廣得不錯，見它分店一間又一間，由於都是上萬元價位的車，所以其實也有一種高端消費社交與晒生活的延伸意義。

在這社群而言，現在踏車已遠非實用及解決出行問題的年代，已成時尚生活。代表健康、社交、樂活又中產。見到他們自組的團，有夜踏城中老區、江邊、坐渡輪過黃埔江踏去浦東等，各自都為單車和自己styling一下，也確是一種跑步以外的「入坑」式聯誼活動。騎個車、打個卡、拍個照，已成為潮流出行玩法。

再講究一點，就玩其他外國經典名牌子，二千到五千元區間增長較大。單車商還說，幾年前共享單車興起，以為單車生意末路，但其實市場不一。共享車是解決最後一公里問題，自置車則升級為生活品味。最大的擔心其實是被盜，所以一般是整組人同進退，不會像上下班般長久停在車位無人管。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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