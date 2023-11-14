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選擇植物奶

副刊版 2023/11/14

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逛超市也算是都市人的餘閒活動，畢竟這裏滿載着生活必需品，不過，對於正積極減磅的戰友而言，謹記只可在飽肚的情況下逛超市，否則，在大量食物的刺激下，你定必買下大堆不必要的零食。

午飯後，打算到商場逛一逛才回家，我們走進超市，Bonnie說：「明天好像沒有早餐食物，不如你替我選一盒早餐穀物。」「何時開始培養早餐習慣？」我問。她說：「你說過要吃早餐才會瘦嘛！」我揶揄她：「我說的話，你也會放在心，真奇怪。」

突然，她飛躍到一個試飲專櫃，我說：「飲飲食食真難不到你。」她興奮地說：「新產品，開心果奶！你也來試一口。」我飲了一口，說：「開心果，是我的摯愛。淡淡開心果味，又不太甜，算不錯。不過，脂肪高通常是植物奶的弊病，畢竟果仁是這種飲品的主要原材料。讓我看看它的脂肪吧！哈！每一包一百八十毫升只有兩克脂肪，算不錯了。」

Bonnie問：「即是合格嗎？是不是可以用來取代牛奶，有時候也想轉一轉口味。」我說：「讓我看一看它的含鈣量，這裏有一百九十毫克，已經很好了，平日我們飲用一盒脫脂奶約有三百毫克鈣。」她說：「太好了，好像正進行減價，可以多買幾盒。姨姨，麻煩你給我六盒正常版的。」我立即糾正：「要無糖版的，你好像正減肥啊！」她說：「你剛才說不太甜啊！不是嗎？」我補充：「游離糖，可免則免。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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