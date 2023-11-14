我的節目好拍檔、港台節目主持人侯嘉明（Alyson Hau），是個只要跟她合作過、就不可能會不喜歡她的主持人。她專業、轉數快、中英普通話俱了得，人又開朗，有這位拍檔一起拍住上做節目，我非常放心和開心。

近日，這位三女之母即將實行一項個人壯舉——於本月二十五日應本地註冊慈善機構Outward Bound Hong Kong Vertical 1000之邀，在全港第七高的太古坊港東中心，從一千呎高游繩下降。究竟一千呎有幾高？是樓高六十九層！聽到都驚，嘉明還要在高樓外牆爬下去！我問嘉明：為何這個時候選擇做這件事？且聽她分享此舉背後的動力：

一、這是個很有意思的慈善項目，她一向很支持這個機構幫助弱勢青年發掘潛能和強化抗逆能力的信念。

二、她未生育前，向來喜歡玩bungy jump的刺激活動，自忖成為三女之母不一定代表以往的喜好就要放低，為何一個母親不能從六十九樓爬下來呢？這是她想做的事，也是對自己的肯定。

三、驅使她做這件事的最大動力，是她的大女很大膽，但二女比較膽小，她很想身體力行做給女兒看，媽媽是勇敢的人，而她們也可以。

我問嘉明：「完成壯舉後，想跟女兒們說的第一句話是甚麼？」

「Mommy did it !」她說。

能有一個勇敢和不斷想進步的母親，是女兒的幸福。

聽到這三個美麗原因，豈能不大力支持？﹗原來，要參與這類活動，必須醫生證明身體和心臟皆健康，因從高處爬下，對心臟有一定負荷。嘉明現時已加緊練習，若大家想給予支持，可在此（https://www.outwardbound.org.hk/zh/vertical1000-alyson）表心意，讓她知道大家正為她集氣兼打氣。而我正期待當日見證這位勇敢又美麗的Spider Woman完成其壯舉。