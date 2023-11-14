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中美經濟交錯點 「習拜會」聚焦經貿

評論 2023/11/14

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經過幾個月中美高官的頻繁互動和預熱，國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的面對面會談，終於即將在美國三藩市舉行。全球政經環境動盪，外界對此次「習拜會」的期待在於，中美關係能否止跌回穩、兩大強國能否為戰火紛飛的世界帶來正能量，以及逐漸臨近經濟周期交錯點的中美兩國，在元首會晤後會否有「大交易」。

冀修復 去年會晤未能落實成果

此前外長王毅赴美為「習拜會」做準備性溝通，定調為「重返峇里島，通向舊金山（三藩市）」，顯然中方認為此次會面是要修復去年峇里島會晤未能落實的成果。彼時，美國向中國承諾了「五不四無意」--不尋求改變中國體制、不尋求新冷戰、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、不支持「兩個中國」及「一中一台」；無意同中國發生衝突、無意尋求同中國脫鈎、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。中國也向美國作出了「中方不尋求改變現有國際秩序、不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國」的承諾。

去年的「習拜會」，是在3年疫情加劇了中美兩國在貿易戰、科技博弈以及台灣問題上的相互對抗持續升級的背景下進行，而中國剛完成二十大政治換屆和防疫政策調整，雙方會面的最主要目的，就是在政治上要互畫紅綫、管控分歧和避免衝突，以作為兩國關係正常化的基石。有此基礎，才能再展開後續的具體商談。

何立峰赴美 打消最後不確定性

上周五（10日），在美國已經釋放出多輪消息之後，中方終於官宣習近平赴美及「習拜會」。在這之前，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰先行赴美，同美國財長耶倫（Janet Yellen）會談，相信是此番會談打消了元首會晤的最後一絲不確定性。根據中方新聞稿，耶倫重申美國無意尋求與中國脫鈎，以及何立峰表示「會向美方提出經濟領域的重點關切」，這顯示本次「習拜會」上經貿議題將成為重點。

根據外媒消息，除了「習拜會」外，習近平此次赴美參加亞太經合組織（APEC）峰會，還有一項重要行程，是要出席由商界高管舉辦的晚宴，並發表講話，據稱原本中方希望將此行程安排在「習拜會」之前。這與今年以來國務院總理李強出訪注重與商界的交流一致，顯示中國希望藉由最高層的出訪，安撫外商外資，重申中國改革開放的決心來穩定外部預期。

有北京學者提出，在過去幾個月，中美高層的會晤也多以經貿高官來訪，並成立了中美經濟金融合作小組，說明兩國均意在構建解決具體問題的合作機制。尤其在兩國都面臨經濟周期轉換的諸多不確定因素，加強經貿合作，是促成此次「習拜會」的最大動因。

中國國際經濟交流中心研究員、華泰資管首席經濟學家王軍指，中美之間的互動與兩國各自的經濟表現有關，因在未來一段時間，兩國經濟周期可能將迎來一個交叉點，美滙指數和美國10年期國債收益率出現了快速回落。同時，中國經濟則有較明顯的底部特徵，此時也需要夯實企穩趨勢，需要一個穩定的外部環境，來確保經濟升勢。在中美經濟和資產價格可能將來到的一個拐點，兩國對於穩定經濟波動是最大的共識。

學者：周期交替 需格外關注風險

上海財經大學校長劉元春最近發表的一個觀點也提到，中美博弈的背景是國際經濟格局從90年代形成的「新三角」（美國負責創新和金融，德國、南韓等國家負責高端製造，中國、印度等國負責低端製造）分工體系出現崩潰，各個國家出於安全考慮開始進行再工業化，全球產業鏈布局轉向多極化。美國在疫情和中美博弈期間以超級量寬政策維持的經濟效應，預計將在今年年底見底，在這種「美國向下，中國向上」的周期交替時點，需要格外關注風險。

中國外長王毅（左）上月赴美為「習拜會」做準備性溝通，定調為「重返峇里島，通向舊金山」，顯然中方認為此次會面是要修復去年峇里島會晤未能落實的成果。右為美國總統拜登。（新華社資料圖片）

撰文 : 潘攀

欄名 : 中外廣角鏡

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