大灣區攜手應對 建材「降耗減廢」挑戰

近日，香港大學建築學院iLab研究團隊通過對粵港澳大灣區11個城市的建築材料存量進行估算發現：從2000年至2021年，大灣區建築材料存量約從44億噸增長至77億噸，其中混凝土、磚、鋼材分別佔了約72.3%、17.6%、4.7%。存量峰值已從香港移至廣州和深圳，表明大灣區原材料消耗和建築廢棄物產量的高峰逐漸向內陸演進，且預告了深廣兩城將持續成為「降耗」與「減廢」的重地。

「建築材料存量」，或稱在用建築材料，指積累在除基礎設施以外的各類建築物（如住宅、辦公樓、商業樓、廠房等）中的不同建築材料（如混凝土、鋼材、木板、塑膠等）的總和。在人類從自然界中開採的固體原材料中，約有一半最終都將成為建築材料存量。

這一龐大的主體，一方面將會由於建築主體或材料自身使用壽命的到期而產生大量廢棄材料，成為龐大且持續的建築廢棄物產生源，造成嚴重的環境影響；另一方面將會由於老化部分存量的維修和更換需求而繼續消耗原材料，成為長期不間斷的建築材料消耗源，加劇對環境的影響程度。

歐洲多國合作 建築廢料再生

在此背景下，歐洲部分發達國家和經濟體率先開始嘗試引入「循環經濟」的理念，將在用建築材料視為潛在的再生材料資源庫，以期通過促進對這一材料庫的再生利用（術語為「都市採礦」），實現原始材料消耗降低（「降耗」）和建築廢棄物產量減少（「減廢」）的雙贏局面。

早在2015年，歐盟的Horizon2020計劃便資助了一項題為「以建築為材料庫（Building As Material Banks，BAMB）」的創新科研項目，該項目由來自比利時、英國、德國等7個歐盟成員國的15個科研機構聯合開展，旨在結合循環經濟法則來提高建築材料存量的循環利用潛力，進而實現減廢與降耗的雙重目標。隨後，日本、新加坡等國的科研機構也相繼開展了相關的研究。

在這其中，量化建築材料存量的規模、組成成分、空間位置、歷史演變等特徵是關鍵基礎性的研究工作，因為建築材料存量再生利用的合理規劃，與科學決策需要量化的特徵信息的支撑。然而，現實中能提供這些特徵信息的原數據極其稀缺，且同一區域內不同城市的數據可用性和質量也經常參差不齊。

港2000年存量最高 現流向內陸

針對這一難題，iLab研究團隊開發了一套用於估算某大區域內多個城市的建築材料存量的方法。該方法利用特定區域內比鄰城市的建築材料類型、建築風格、建造標準等均趨於同質這一潛在客觀規律，結合常住人口和電力使用這兩項易於獲取的異來源數據，利用多元統計回歸演算法，對特定區域內的建築材料存量進行「以點推面」式估算（即基於同質區域內數據可用性最高的城市開發存量估算模型，然後利用其推演其餘城市的存量）。

這一方法在保證較好的估計精度的前提下，大幅度地降低了原數據可用性和質量的限制。

基於開發的方法，iLab團隊對大灣區11個城市在2000年至2021年期間的建築材料存量進行了估算，結果如圖所示（見附圖）。經歷20餘年的城市化發展後，大灣區的建築材料存量增長了約75%（從44億噸增至77億噸）。其中混凝土佔了約72.3%的份額；陶瓷磚、鋼材、石膏、木材分別佔了18.3%、4.7%、2.1%和1.6%；其餘的材料如塑膠、玻璃、鋁材、瀝青、銅材佔比均不超過1%。

在2000年左右，香港的建築材料存量最高，此時整個大灣區的存量分布呈現出「沿海高內陸低」的空間模式。到2021年時，存量的峰值已經內移至廣州，深圳緊隨其後，且均遠遠高於曾經的峰值香港，大致呈現出「中心高四周低」的空間模式。

建築材料存量如同一個動態的蓄水池，流入（即消耗原材料）和流出（即產生建築廢棄物）由於建築主體或材料自身壽命終止引起的拆除、改造、維修等活動而持續不斷地發生。存量的規模愈大，維持其動態平衡的流入與流出規模就愈大，也即原材料消耗量和建築廢棄物產生量愈大。

建材存量 深廣成減廢重地

在大灣區的11個城市中，廣州和深圳的建築材料存量已經大幅領先於其他城市，這意味着廣深兩城的原材料消耗與建築廢棄物產生也會遠高於其餘城市。

此外，由於可用建設用地以及其他因素的限制，一個城市的建築材料存量在增長至一定程度後會逐漸趨於穩定（即「飽和」），並維持在一個高位水準，但一般不會出現明顯的下降。這也意味着，廣深兩城的原材料消耗量和建築廢棄物產生量，將在未來較長的時間內持續保持在遠高於其餘城市的水準上。因此，在未來較長的一段時間內，廣州和深圳將持續成為大灣區內「降耗」與「減廢」的重點城市。

跨城合作 建廢棄物交易組織

鑑於預知的大灣區未來持續且大規模的原材料消耗與建築廢棄物產生，採取措施促進循環經濟法則的應用發展、進而實現從綫型（開採-加工-利用-廢棄）向循環型（開採-加工-利用-再加工-再利用）的建築材料使用模式轉變，具有極其重要的環境、社會和經濟價值，同時這也是在大灣區內探索建築行業轉型升級的有效路徑之一。在這方面，歐盟Horizon2020計劃資助的BAMB創新探索項目是生動且實際的參考對象。

此外，大灣區的成員城市已經逐漸形成緊密的整體，且不同城市的原材料資源稟賦和建築廢棄物處理能力差異較大，在此背景下，建立跨行政區的制度和組織（例如大灣區廢棄物交易組織）以協調各城市的優勢共同應對「降耗」與「減廢」挑戰，是有望實現「1+1大於2」的效果的解決方案。未來，iLab團隊將在該研究方向繼續深耕，以期通過高質量科研成果助力上述願景的實現。