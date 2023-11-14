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拆解香港與內地5大文化差異

評論 2023/11/14

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近日筆者與上海交大新來港校友做分享，其中談到內地與香港之間存在的一些文化或習慣差異，大家都挺有興趣。因為雖然內地和香港的主要人口都是中國人，不過由於回歸前香港長期受港英當局管治，社會主流文化以西方文化為主，長期潛移默化下，兩地的文化及生活習慣還是產生了有些明顯不同，這些不同有時會導致兩地人民對於一些問題的認知產生差異，甚至引起一些不必要的矛盾。如果能客觀認識兩地文化差異，相信對於加深兩地民眾的互相理解，幫助香港盡快融入大灣區都有益處。

1.底層觀念 港愛自由內地重平等

在思維的底層觀念上，內地與香港或說中國文化與西方文化有很大不同。筆者感覺西方文化或香港民眾最重視的觀念是「自由」，雖然現在的西方主流文化經常將「民主」、「自由」放在一起，而且「民主」一般還排在「自由」的前面，不過在西方文化裏，以選舉為特徵的「民主」其實遠遠無法與「自由」相比。美國黑人遲至1965年8月6日，才透過《投票權法案》獲得完整的選舉權，才有資格履行其民主權力。而「自由」卻是始自《聖經》的東西，諾亞建方舟逃離大洪水，是對危險的逃亡自由；摩西帶領希伯來人出埃及，是對奴役的逃亡自由；近代歐洲清教徒跑到北美洲建立美國，是宗教迫害的逃亡自由。香港回歸後的許多政治爭拗，表面看有「民主」或權力爭奪的成分，其實對大多數普通市民來說，他們最不滿的地方，卻是認為有些政府決定一定程度剝奪了他們的選擇自由。

對在內地文化背景下長大的人來說，他們最重視的底層觀念卻不是「自由」而是「平等」。首先，自古以來「平等」就是中國極具歷史傳承的主流觀念，絕大多數農民起義的理想或口號都與「平等」有關，陳勝吳廣起義的口號是「王侯將相寧有種乎」，到北宋農民起義口號已經明確提出「均貧富、等貴賤」，不僅要在經濟上平等，在社會地位上也要平等。其次，中華人民共和國成立以來，實行社會主義制度，本身也是一個較資本主義制度更偏向平等的制度，特別是近幾十年中國推行獨生子女政策，獨生子女作為每個家庭的核心，本身對受壓制更敏感、對社會平等的訴求也更為強烈。

由於這個底層觀念的差異，內地民眾普遍對不平等、壓迫較為敏感，容易滋生「仇富」情緒，但對個人隱私保護、政府對社會各方面的介入和干預，卻容忍度較高；香港民眾則恰巧相反，注重個人隱私保護、對政府限制個人自由的法規反感，但對社會的不平等容忍度較高。

2.港「政治正確」潛規則 有別內地

在思想和輿論層面，香港表面上很強調言論自由，似乎想說甚麼都行，很自由，不犯法就沒人管。但其實同樣受西方「政治正確」的限制，香港的主流輿論中，不符合西方「政治正確」的觀點，並不那麼容易表達出來，會面對很多環境和各方面或明或暗的壓力。譬如有很長一段時間，在香港發表親中國言論，就會感受到壓力。即使是現在，面對以色列在加沙濫殺無辜婦孺，不跟西方立場、明確反對以色列也會感受到一些無形壓力。

內地情況則剛好相反，表面上政府有輿論導向，不符合輿論導向的言論可能受到限制；但實際上，民眾私下討論問題卻十分自由，基本沒有任何限制，不存在類似西方「政治正確」的無形禁區，自由度甚至比香港還大。因為「政治正確」這類的無形限制，對思想的束縛有時比有形限制更嚴重。

在「政治正確」的思維模式下，香港存在着許多被當做是理所當然的東西，譬如西方的先進性、西方理論的正確性、西方思想的普世性等，本來不一定對，但被當做理所當然後，反而失去了討論空間。

總之，西方文化影響下香港的「政治正確」與內地相當不同，有點像不能明言的潛規則，不像內地的輿論導向那麼清晰，需要時間慢慢體會。

香港是法治社會，與內地相比，法治色彩相當鮮明。大致而言，在香港生活只需要遵循各種法規就可以了，民眾對未來預期的穩定性相當強。特區政府主要依賴各種法規管治香港，而各種法規的訂立和修改又需要相當長的時間和程序，各方利益集團可以利用時間和程序博弈，社會很難有突發的大變動，經營環境相當穩定。

3.港重法治 內地靠政策速應變

相對而言，內地雖然愈來愈強調法治，不過政策的影響仍然很大。各地政府、各部委，隨時可能推出各種市場預期不到的政策，對經營環境造成很大的衝擊。例如2021年政府整頓房地產、科網平台和教培平台，市場普遍沒有預期到政策環境的突然轉變，造成投資者因為政策突變產生了很大損失，對投資者對前景形成穩定預期不利。

不過，香港重法治的特徵造成應變上不如內地快速，譬如新冠疫情期間，內地在醫療資源不足的情況下，主要靠政策的快速應變，很好地度過了危機。而醫療資源更豐富的香港，卻礙於法規、社會管理體係等方面的限制，整體抗疫效果不如內地。

4.港做事講程序 內地聚焦結果

做事重程序或說「程序導向」也是香港令人印象深刻的特色之一，在這種文化下，做事人主要關注的是程序，是按程序該辦的事辦了沒有，辦了就萬事大吉，沒辦就要趕快辦，至於程序的目的何在，整件事最後辦得怎麼樣等，做事人常常認為與自己無關、一般也就未必關心了。

這種做法的好處是不會因為忽略程序把事情辦糟了，符合「程序正義」；壞處是有時候雖然程序全對，事情卻沒有辦好，徒有程序正確的外形，失去了程序本來是為了目的服務的意義，有點本末倒置。

內地文化與香港不同，不重程序而重結果，有鮮明的「目標導向」特色，凡事先問目的，以達成目的為主要考量。好處是實用性強，效率比較高；壞處是有時候忽略應有的程序，帶來不必要的風險。

5.內地愛走捷徑 港辦事跟指引

凡事喜歡找關係、走捷徑是內地的普遍現象，即使有相關規定，辦事好像不找關係還是會覺得心裏不踏實，這點內地和香港頗為不同。

香港是比較成熟的法治社會，一般民眾守法的意識都相當強，一般辦事都是跟指引，各個機構一般也都是跟指引辦事，找不找關係分別不大，該走的程序一般並不會因為找了關係而減少，該花的時間也不會因為有關係而縮短。

筆者並非文化比較專家，以上感受難免不夠全面、系統，在此拋磚引玉希望有助於加深兩地互相了解。

香港社會主流文化以西方為主，有時會導致與內地人民對於一些問題的認知產生差異，甚至引起一些不必要的矛盾。（資料圖片）

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家、行政總裁、香港金融管理學院客座教授、香港四川社團總會副會長

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