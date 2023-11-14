高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 行政人員版 2023/11/14 分享： 分享： 自從蘋果（Apple）和華為相繼在手機加入衛星通訊功能後，高通（Qualcomm）也在今年初宣布加入行列，與衛星通訊廠商Iridium推出Snapdragon Satellite衛星短訊計劃，盼能讓 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 今日 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 2023/11/13 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 2023/11/13 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 2023/11/10 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 2023/11/10 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 創新科技及應用 Qualcomm 服務 產品 電訊 Android 作業系統