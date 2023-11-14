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Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示

行政人員版 2023/11/14

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Meta旗下連結Instagram（IG）的社交平台Threads，早前面臨用戶大幅下滑的情況，故平台在數月前開始將用戶的帖文顯示在IG和Facebook（fb）上。惟措施惹來大批用戶不滿，近日平台聽

...

欄名 : 科技新知

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