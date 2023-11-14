Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 行政人員版 2023/11/14 分享： 分享： Meta旗下連結Instagram（IG）的社交平台Threads，早前面臨用戶大幅下滑的情況，故平台在數月前開始將用戶的帖文顯示在IG和Facebook（fb）上。惟措施惹來大批用戶不滿，近日平台聽 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 今日 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 2023/11/13 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 2023/11/13 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 2023/11/10 系統誤認為紙箱 AI機械人壓死職員 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 2023/11/10 HONOR X9b攻港 全防護抗跌售2699元 社交平台 Facebook Instagram Meta