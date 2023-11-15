K11 MUSEA變黃金宮殿 15米Dior聖誕樹成打卡位 副刊版 2023/11/15 分享： 分享： K11 MUSEA由11月17日至2024年1月1日期間推出CHRISTMAS PALACE，變身成為華麗的黃金宮殿，打造一系列精采體驗和驚喜禮遇。 是次CHRISTMAS PALACE主題活動以 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 未來花園登陸中環 鮮花與機械花互相交織 2023/11/13 未來花園登陸中環 鮮花與機械花互相交織 「文化飛步遊」遊跑港島東 探索老香港故事 2023/11/11 「文化飛步遊」遊跑港島東 探索老香港故事 由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 2023/10/28 由果欄至雞蛋仔 一新美術館140幅畫作認識香港 塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 2023/10/21 塵阿力聯乘茶餐廳插畫展 姜濤張曼玉同框成打卡位 賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 2023/10/14 賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 品牌 美食 商品 K11 MUSEA