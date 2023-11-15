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K11 MUSEA變黃金宮殿 15米Dior聖誕樹成打卡位

副刊版 2023/11/15

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K11 MUSEA由11月17日至2024年1月1日期間推出CHRISTMAS PALACE，變身成為華麗的黃金宮殿，打造一系列精采體驗和驚喜禮遇。

是次CHRISTMAS PALACE主題活動以

...

欄名 : 好去處

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