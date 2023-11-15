《內經．上古天真論》云：「七七，任脈虛，太衝脈衰少，天葵竭，地道不通，故形壞而無子也」，古醫籍描述女子至七七之齡月事及孕產能力停止。身體機能按時衰退，理應自然不過，更早於不惑之年，已現月經稀疏或停經，揭示很高機會患上卵巢早衰。究竟現代醫學如何診斷卵巢早衰？中醫可有辦法改善？

卵巢早衰（簡稱POF）指婦女40歲前卵巢功能衰退，表現月經稀發、閉經，可併發骨質疏鬆、心血管疾病等。診斷以血液檢查有低雌激素、高促性腺激素、高促卵泡激素或黃體生成數比值等，原理為腦垂體不斷釋出賀爾蒙刺激卵巢，但卵巢卻萎縮停止分泌，造成血指數失衡。

雖然現代醫學仍未確定POF病因，但相信與遺傳、免疫、吸煙與精神壓力等有關。現時醫學界治療卵巢早衰，大多採用賀爾蒙補充療法，以提升卵巢功能，並減輕缺乏雌激素引致骨質與心血管症狀。

古中醫雖無卵巢早衰病名，但其相關症狀如月經後期、月經量少、閉經等病症，早已有詳盡論述病因、病機與治療。正如《內經》提及正常月事為任脈、衝脈充盈，生殖物質天葵及時到來，故能有月經至及產子。

要任脈衝脈健康正常，必須依賴先天腎氣，後天脾氣及水穀濡養，與肝氣正常疏洩，故辨證論治大多着眼於中醫肝脾腎功能平衡。一篇2023年《中國中醫藥信息雜誌》刊出文章，關於中醫文獻數據庫中卵巢早衰的中藥採用規律，發現常用中藥類別為補虛、理氣藥等，熟地、當歸、菟絲子、山藥、白芍、淫羊藿等為最高頻POF治療用藥。以上用藥可供臨床參考，惟醫師對同患子宮肌瘤者用藥須作其他考量。

另一邊廂，2018年《中國針灸》一篇實驗研究針灸治療POF，比較西藥與針灸療效，兩組經3個月治療，皆可顯著改善血液相關賀爾蒙水平，而針灸組改善卵巢體積有更佳療效。實驗中使用足三里、關元與八膠穴，可供讀者或作輔助治療之參考。

即使中西醫學能延緩或某程度恢復卵巢功能，但非做到逆齡異效。平衡身體功能，才是健康不二法門。

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