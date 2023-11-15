關於令自己開心這件事情上，我是非常committed、全情投入、致力去做的。為賦新詞強說愁的階段早已過去，人生下半場所剩無幾，還不盡情自娛，難道等走不動先來後悔揼心？

要開心，內心一定要清爽。經常記着自己過往的不開心、盤算別人用心、記着別人對自己的不好或傷害、老是在心裏鬱悶憋氣、眼光常在比較人我長短，總之經常諗左諗右的人，是不可能內心活得清爽的。那如何可增加內心清爽度呢？待人待己都放輕一點便是。塵世間所有煩惱、不開心甚至結怨，都是把自己和別人看得太重—你為甚麼這樣對我說話？他們為甚麼不對我好？我為甚麼不被重視？我很聰明好勁超級了不起、我是地球上的罕有異品……全部都是我我我。

曾看過一個見盡很多人性背叛黑暗面的私家偵探訪問，他說了一句話很特別的—「你覺得自己有幾特別可以免於被人傷害、背叛或出賣？」又係喎！我們假設自己不應被人傷害時，才會在發生時感到錯愕和傷心，若明白在人類歷史中，個個都無一倖免要經歷下別人的人性黑暗面，即使連nice guy如耶穌都試過被背叛和出賣，那我們這些凡人要體會一下某些人性醜陋面，亦實屬正常。想明白了，就不用害怕，亦不用發生之時老是想着「Why me？」我會反問：「Why not you？」人間個個都要接受這個考試，過得到企得番起身，就會領悟餘下的人生更要致力於令自己快樂。

要開心，更要把別人都放輕一點，人家一句話、一個批評、一個行為都可令自己煩惱和夭心，那是太看重別人了。問一問自己，這個人在你遇困難、失意或落難時，會願意陪伴你嗎？自己重病或臨終前，此人會願意來看你嗎？而此人又是否你會願意或很想再見的人？全部都不是的話，那他只是你生命中的閒人或過客，何苦把一個閒人看得那麼重呢？

把自己和別人放輕一點，內心清爽自然心無罣礙，那反而能坦蕩對人對己，人就自然開竅兼開心。