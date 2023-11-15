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制定Web3.0發展藍圖 賦能實體經濟

評論 2023/11/15

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對一眾虛擬資產和Web3.0公司來說，一年一度的金融科技周有着舉足輕重的意義。自去年政府在活動中發布了《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，闡述政府對行業的正面態度後，一系列措施在年間相繼落實，包括新的虛擬資產交易平台監管制度、Web3.0發展專責小組等，矢志要讓香港在全球虛擬資產發展中佔據領先位置。

金融科技周 再次引領Web3.0方向

今年政府承先啟後，在本月初的金融科技周中提出進一步完善現有監管框架，又鼓勵利用Web3.0技術惠及實體經濟，為日後的產業發展指明方向。

顯然，近日的JPEX案件並沒有打擊政府積極推動虛擬資產發展的決心。政府透露，未來將研究擴大監管範圍至虛擬資產交易平台以外的交易，以及穩定幣發行等活動，從而加強對投資者的保護。

不過，要挽回市民對虛擬資產市場的信心，政府還需擺脫以往監管傳統金融市場的慣性思維，並以更廣闊的視野、更主動的姿態，從零售用家角度出發完善現有安排，包括對可疑交易平台的披露和投資者教育、有關平台進行市場推廣時的守則、監管機構與執法部門的合作機制等，才能有效減低類似騙案再次發生的機會。

汲JPEX事件教訓 完善監管框架

另一方面，普羅大眾對Web3.0缺乏全面理解，甚至誤以為其等於加密貨幣和非同質化代幣（NFT），種種誤解均不利於香港發展Web3.0生態圈，因此有需為Web3.0的由來作解釋。

顧名思義，Web1.0是最早期的互聯網，使用者只能單向瀏覽網頁（可讀）；Web2.0指的網上的互動機制，使用者可以是內容創作的一員（可讀、可寫），發布文字、圖片、影像等作品。由於大眾對社交媒體的依賴，少數科技巨頭掌握了大量使用者的個人資料，甚至可以決定用家接觸的資訊，「影響力」無遠弗屆。這引起部分用家對私隱和數據安全的疑慮，因此他們產生了對Web3.0的願景，把資料擁有權返還給使用者（可讀、可寫、可擁有）。

由此可見，Web3.0是一個廣大的概念，是建基於區塊鏈底層技術的去中心化、防篡改網絡。虛擬資產（包括加密貨幣和NFT）、元宇宙、智能合約、去中心化金融等，均為其重要組成部分。

有了對Web3.0較全面的了解，就不難明白對政府提出利用Web3.0技術，賦能實體經濟的用意。因為Web3.0並不限於加密貨幣交易，其技術能廣泛應用在各行各業，例如透過資產代幣化把傳統資產（如知識產權、房地產）和金融資產（如股票、債券）放上區塊鏈交易；用於追溯和監控貨物的運輸儲存情況以作供應鏈管理；以及藉NFT形式儲存遊戲道具，並在市場自由交易的遊戲化金融等。眾多的應用場景能提升企業既有程序效率和安全性、降低營運成本，以及創造嶄新用戶體驗。

港發掘數字經濟潛力 免落後

政府作為產業發展的支援者、促進者，在推動Web3.0發展上能起重要作用，包括加強採購Web3.0技術公司提供的服務，並應用於大眾容易接觸的場景；確保相關公司運作能與銀行的合規要求相容；培養和吸引行業專才等。

Web3.0的發展仍處於萌芽階段，對香港來說卻是非常關鍵的時期。除了表達鮮明的支持立場，政府應長期計劃，就Web3.0的發展願景制定戰略藍圖。

除此之外，央行數碼貨幣（CBDC）亦是香港發展成數碼金融中心不可或缺的一部分。上周金融科技周中公布的「數字人民幣」跨境應用場景，無疑為兩地居民帶來便利，而「數碼港元」的推出將視乎明年第二階段先導計劃的結果。有關當局應着力推進「數碼港元」的研究探索工作，假若日後推出項目，也應確保「數碼港元」，與內地及世界各地的CBDC高度連接。

只有政府多軌並行發掘數字經濟潛力，才能讓香港免於落後在全球的科技革新浪潮中。

數碼貨幣於月初的「香港金融科技周2023」成為焦點，不少入場人士在中國銀行展台體驗數碼港元服務。（中通社資料圖片）

撰文 : 水志偉 團結香港基金研究部聯席主管
麥穎聰 團結香港基金研究部研究員

欄名 : 評論

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