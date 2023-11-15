辛偉誠孤注一擲 遇着豪賭客卡梅倫

大家或者未必知道，《紙牌屋》（House of Cards）本是英國小說和劇集，美國那套是20多年後的改編。

英國執政保守黨民望低處未算低，首相辛偉誠（Rishi Sunak）改組內閣，本來也是一則悶死人新聞，怎料新任外相竟是7年前英國公投脫歐後，辭職下台的首相卡梅倫（David Cameron）！

改組內閣救民望 卡梅倫「回朝」

做完首相返內閣打工，卡梅倫是何謨（Alec Douglas-Home，1963至64年任首相，1970至74年任外相）以來第一人。他今次還加官進爵，獲英王封為終身貴族（Life Peer）成為上議員。

辛偉誠改閣改成這樣，若非神來之筆，就是孤注一擲，豪賭一把，而卡梅倫正好也是政治賭徒。兩人現在到底誰利用誰、誰會賭贏，真的很難說，奇情直比紙牌屋！

改閣消息一出，英國傳媒不分左右普遍都給出差評，因為卡梅倫正是害英國落得今日田地的始作俑者。

有一說一，卡梅倫成為「罪人」之前，還是做得不錯的。

卡梅倫2010年上台，當年他運用年輕形象兼討好外貌，成功帶領保守黨擺脫了落後脫節感覺，奪回該黨失落了13年的政權，自己亦以43歲之齡，當上英國1812年以來最年輕首相。

卡梅倫上任後，對內削支緊縮應對了經濟危機，對外同中國搞好關係，中英原本迎來「黃金時代」。

卡梅倫搞脫歐公投 淪亂局罪人

蘇格蘭獨立運動蠢蠢欲動，卡梅倫2014年豪氣一了百了，給他一個獨立公投，結果「No, Thanks！」55%票數勝出，唐寧街主人展示了氣魄和膽識，維護了國家統一。

卡梅倫原本可在首相榜上名列前茅，但賭徒的死症就是不懂收手。

2016年，他想再一嘗賭贏滋味，公投英國是否脫歐，只是這一次他完全計錯數，51%人說了「Yes」。不列顛小國要留在歐洲大家庭還是當孤兒仔流浪，此等關乎國家民族命運大事，竟然就這樣，以隨時可以變的極輕微多數拍板了。

之後發生的事，大家都知。卡梅倫下台這年，正好是特朗普（Donald Trump）當選美國總統一年，英國政局往後也跟隨美國，成為全球笑柄，卡梅倫則淪為當代一大差評首相。

然而正所謂，羚羊不用跑得快，只要快過最慢那隻，就不怕被獅子吃掉。

卡梅倫縱是打開英國民粹潘朵拉盒子的黑手，但相比後來帶頭示範群體免疫差點沒命、封城期間大開劈酒派對的約翰遜（Boris Johnson），還有連波羅的海同黑海也分不清楚，就自稱準備好向俄羅斯發射核彈，結果保質期比生菜還短的卓慧思（Liz Truss）這些「卡通人物」，卡梅倫怎看都總算有個人形，似個人君。

辛偉誠現在邀請卡梅倫入閣，自有借他過蹺之意。

兵行險着 挽救保守黨不堪形象

上周YouGov民調顯示，只有23%人說下次大選（不遲於2025年1月底舉行）會票投給保守黨，與工黨的47%無得比。辛偉誠若不採取非常手段，基本上就等着下台。起用曾率保守黨更新換代的卡梅倫，正有助掃除該黨過去幾年不堪入目的形象。

只不過辛偉誠也是兵行險着，弄不好等同自找麻煩。

印度裔的辛偉誠本就弱勢不得了，保守黨內選舉原本堅決支持卓慧思，鬧出大笑話後才死死地氣抬他上位；印度富豪女婿身份，更讓他在民眾眼中不食人間煙火，兩邊不是人。

卡梅倫則做過6年首相，國內外知名度和人脈關係相信都深厚得多。保守黨下屆要是選輸了，辛偉誠辭任黨魁，卡梅倫頗大機會頂上，有希望以後再當首相；即使選贏了，辛偉誠位子也不見得會有多穩。今次卡梅倫任外相，也不知道是辛偉誠的本意，還是黨內另有力量安排。

卡外交理念有別辛 誰佔上風？

當然，卡梅倫下野7年，英國政治生態已天翻地覆，他是否還有當年的政治能量，過去那一套今天還是否適用，都尚待觀望。

尤其卡梅倫親歐盟、同中國友好的理念，與近年英國政府方向南轅北轍，他和辛偉誠在這紙牌屋中如何磨合，誰會賭贏，誰會輸清光，應該可以拍一套連續劇！

▲ 首相辛偉誠（右）改組內閣冀挽救民望，意外找來前首相卡梅倫（左）擔任外相，是神來之筆，還是孤注一擲？（新華社圖片）