打造北都低碳區 說好香港ESG故事

政府最近公布《北部都會區行動綱領》，把北部都會區（下稱「北都」）劃分成4個不同發展或保育主軸的地區。北都落成後將成為本港的創科中心，推進「南金融，北創科」的格局。

香港經常被批評產業單一，當下政府有決心作大型投資和規劃，發展創科產業，嘗試突破產業單一的悶局，社會都望有所成。惟問題是：為何要在北都發展創科？

訂明北都為碳中和區 提供配套

北都連接內地，擁有地理優勢，能夠與前海發展區，以至大灣區等互聯互通，當然能吸引希望發展國內業務的企業或初創落戶北都。然而，除了近水樓台的地理優勢，北都自身亦應開發出別具一格兼具世界公認的優勢，吸引更多國際企業和人才來港發展，方能達致政府高舉的「搶企業、搶人才」目標。同樣屬世界潮流的ESG概念，或許能夠成為這方面的助力。

政府近年為追上可持續發展的大方向，開始監管企業在ESG方面的表現。其實何不推而廣之，從對個別企業的ESG要求，擴展至政府以永續發展的原則來規劃北都，或協助進駐北都的企業履行或達成ESG方面的指標？有人可能會誤會，以為增加要求，必然等同提高難度，是一種妨礙。其實不然。若然增加要求，同時提供支援，讓企業達成目標，則無疑是提升企業乃至整個發展區的質素。

因此，政府在規劃北都時，可加入不同的場景和元素，使它配備新穎且獨有的硬件和軟件，協助企業應對未來的氣候和社會的挑戰。在環境元素方面，政府可訂明北都為碳中和發展地區，北都落成後，其運作需達至碳中和。

對進駐的企業和在該區居住的企業員工而言，這是一個提示，令他們留意自己的碳足迹，以達成碳中和的目標。而支援的措施，則可以是在區內設置碳排放的統計系統，讓企業和員工能便利地知悉自己的碳排放量，從而把碳排放納入業務發展的考慮；政府亦可要求北都內的建築需符合一定節能和可持續發展的水平（如採用綠建環評（BEAM）的標準），甚至是作為垂直綠化的示範單位。

不同背景者原區就業 職場共融

在社會元素方面，政府可以預留住宿位置和就業中心，讓來自不同地方、不同性別、不同種族、或不同殘疾程度的求職者都可以在北都原區就業，企業也更容易物色不同背景的人才，做到職場共融。此外，亦可以推動區內的創科企業與學校、社福機構、居民組織等合作，在北都內提供場景，試用企業的新科技產品。這樣既能讓企業的產品有「落地」的機會，相關持份者亦能受益，使企業能夠貢獻社區。

事實上，創新科技與ESG息息相關。在舊工業時代，基於技術限制，人們在發展時往往只能顧及生產效益，而忽視甚至罔顧對環境和社會的影響。今日科技發達，而且香港作為一個先進的世界級城市，在開發一片全新的區域時，理應好好利用科技，提出更多有益於環境和社會的措施，這樣才能與創科的口號匹配，也是回應「為何要在北都發展創科？」這個問題。

因此，北都其實有潛力作為一個示範單位，向世界說好一個香港ESG故事，就是：只要有明確的方針和合適的配套，政府和企業規劃和實踐ESG方案，並不必然犧牲利潤或大幅增加開支。當然最理想的成果，是北都能夠憑自身在ESG方面的成績，令香港能夠在其他國家的世界級城市中綻放獨特的亮點。

▲ 政府可推動北部都會區內的創科企業與學校、社福機構、居民組織等合作，在北都內提供場景，試用企業的新科技產品。（資料圖片）