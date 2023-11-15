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英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍

行政人員版 2023/11/15

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受惠人工智能狂潮的GPU大廠英偉達（NVIDIA）近日再乘勢追擊，推出最新AI芯片NVIDIA HGX H200，旨在訓練和部署各種AI模型，以更高效處理生成式AI和高效能運算的大量資料。

NVIDIA

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欄名 : 科技新知

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