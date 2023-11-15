英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 行政人員版 2023/11/15 分享： 分享： 受惠人工智能狂潮的GPU大廠英偉達（NVIDIA）近日再乘勢追擊，推出最新AI芯片NVIDIA HGX H200，旨在訓練和部署各種AI模型，以更高效處理生成式AI和高效能運算的大量資料。 NVIDIA ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 今日 尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 2023/11/14 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 2023/11/14 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 2023/11/13 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 2023/11/13 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 創新科技及應用 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA 服務 人工智能 雲端 Microsoft 硬件 AWS 記憶體