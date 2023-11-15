尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧

社交平台TikTok創立至今存在各種爭議事件，牽涉到違反部分國家法律、風俗文化等問題，先後被多國禁用。近日再有國家加入「封殺TikTok」行列，尼泊爾政府表示，由於TikTok被濫用，影響社會和諧及善

...