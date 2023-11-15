尼泊爾封殺TikTok 指影響社會和諧 行政人員版 2023/11/15 分享： 分享： 社交平台TikTok創立至今存在各種爭議事件，牽涉到違反部分國家法律、風俗文化等問題，先後被多國禁用。近日再有國家加入「封殺TikTok」行列，尼泊爾政府表示，由於TikTok被濫用，影響社會和諧及善 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 今日 英偉達新AI芯片H200 推論速度接近翻倍 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 2023/11/14 Threads帖文推薦功能 用戶可停止在IG顯示 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 2023/11/14 高通衛星短訊計劃 不足1年結束與廠商合作 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 2023/11/13 穿戴裝置Ai Pin 內置ChatGPT智能助理 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 2023/11/13 Steam Deck OLED改款機 11．17推售4588元起 社交平台 網上服務 服務 尼泊爾