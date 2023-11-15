中美擬合作打擊芬太尼 重啟軍事溝通 習啟程赴美 白宮：將商加強溝通管理競爭 中國版 2023/11/15 分享： 分享： 據報習拜會後，中美將達成協議合作打擊芬太尼（Fentanyl），重啟軍事溝通共識。白宮指，雙方將討論加強溝通和管理競爭的問題。中方再釋善意，下周二（21日）復航北京至華盛頓航綫。中美官方教育機構發布聯 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 中美尋求合作 聚焦哪些領域？ 今日 中美尋求合作 聚焦哪些領域？ 台力爭 張忠謀拜登APEC一對一會面 今日 台力爭 張忠謀拜登APEC一對一會面 美向華記者發數百簽證 採訪習拜會 今日 美向華記者發數百簽證 採訪習拜會 你可能感興趣 中美尋求合作 聚焦哪些領域？ 今日 01:00 中美尋求合作 聚焦哪些領域？ 台力爭 張忠謀拜登APEC一對一會面 今日 01:00 台力爭 張忠謀拜登APEC一對一會面 美向華記者發數百簽證 採訪習拜會 今日 01:00 美向華記者發數百簽證 採訪習拜會 習近平 拜登 中國 美國 中美關係 外交 航空 軍事 中東局勢 人權