據報習拜會後，中美將達成協議合作打擊芬太尼（Fentanyl），重啟軍事溝通共識。白宮指，雙方將討論加強溝通和管理競爭的問題。中方再釋善意，下周二（21日）復航北京至華盛頓航綫。中美官方教育機構發布聯

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